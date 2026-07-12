Ecuador incauta 1,7 toneladas de cocaína ocultas en un contenedor que iba hacia Dinamarca

Quito, 11 jul (EFE).- La Policía de Ecuador incautó 1,7 toneladas de cocaína ocultas en un contenedor de fruta que tenía como destino final Dinamarca y detuvo a cuatro personas, en un operativo realizado en el municipio de Pasaje, de la provincia costera de El Oro, en el sur del país.

Así lo confirmó este sábado el ministro del Interior, John Reimberg, quien también indicó que la droga fue incautada durante una operación en la que los agentes interceptaron un camión que transportaba un contenedor contaminado desde Guayaquil hacia Puerto Bolívar, en la ciudad de Machala, desde donde iba a ser embarcado con destino a Dinamarca.

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Tras trasladar el vehículo al puerto para una inspección, los policías hallaron 1.800 bloques de cocaína, equivalentes a 1,7 toneladas.

Según la Policía, el cargamento representa alrededor de 17,9 millones de dosis y tendría un valor aproximado de 54 millones de dólares en el mercado nacional.

Durante el operativo fueron detenidos Luis Andrés Villacís Espinoza, José Manuel Arias Briones, José Gustavo Lemos Castillo y Dilson Ángelo Sosa Ortega, presuntamente vinculados al transporte de la droga.

Las autoridades también incautaron tres vehículos y seis teléfonos celulares como parte de las evidencias del caso. EFE