Carmen Borrego, impasible a la polémica desatada entre Alejandra Rubio y Joaquín Prat

Tocada y hundida, Alejandra Rubio vive sus horas más bajas ante la polémica desatada después de que Carlo Costanzia y ella compartiesen un vídeo en sus redes sociales felicitando a gritos por su cumpleaños al hermano del actor, Pietro Costanzia, desde la puerta de la prisión de Turín en la que el joven cumple condena junto a su hermano Rocco por intento de asesinato.

Ante las críticas por la incoherencia que supone publicar estas imágenes cuando han dejado claro una y otra vez que no hablan de su vida privada -a pesar de que la hija de Terelu Campos comenta semanalmente en 'Vamos a Ver' las noticias relativas a su familia y a las de su novio, y el hijo de Mar Flores se ha sentado en varias ocasiones en el plató de '¡De Viernes!' a cambio de una jugosa cantidad-, Alejandra estallaba en el programa en el que colabora y se enfrentaba a sus compañeros dejando claro que le "importa un pimiento" lo que piensen de su vídeo gritando en el exterior de un centro penitenciario.

"Lo ha colgado Carlo, es su forma de decir que no le parecen bien las cosas, que no está condenado de la forma más justa, y es la única forma que tiene para hacerlo. Yo sé hasta donde quiero llegar y las cosas que quiero. Si algo no me parece bien, no me parece bien. Y voy a seguir así, siempre. Con mi opinión, con mis valores y con mi forma de ser. Y si no os parece bien, fenomenal" expresaba muy enfadada.

Una actitud que le ha valido un rapapolvo de Joaquín Prat que, implacable, este jueves lanzaba un duro reproche a Alejandra (que no estaba presente en el plató): "A ver si te ubicas ya. Aquí no vienes con el enemigo. Te hemos tratado siempre de maravilla. Si crees que vienes con el enemigo... Igual te lo tienes que replantear ya". "A qué viene esa actitud a la defensiva... ¿Qué te vamos a preguntar, un doctorado?" añadía demoledor.

Este 'tirón de orejas' en directo ha tenido una rápida reacción en la nieta de María Teresa Campos, que poco después publicaba un extenso comunicado en sus redes sociales confesando que se siente "tremendamente incomprendida", y reconociendo que "en gan parte puede ser mi culpa". "No soy un robot, soy humana y cometo fallos, pero parece que ese está esperando a que lo haga para atacarme(nos). Al final en vez de recibir una mano tendida recibo un guantazo ante situaciones complicadas" se ha lamentado, en clara referencia a las palabras de Joaquín.

A la espera de saber cómo terminará este 'enfrentamiento' entre el presentador y Alejandra, Carmen Borrego prefiere mantenerse al margen. Y en lugar de salir en defensa de su sobrina o intentar justiciar su actitud como sí ha hecho en otras ocasiones, la hermana de Terelu ha dado la callada por respuesta ante esta polémica, dejando en el aire si ella entiende el vídeo de Carlo y su novia gritando a las puertas de la cárcel y si cree que la joven es una "incomprendida" como asegura: "Nada, nada" ha zanjado impasible, desmarcándose así de esta polémica.