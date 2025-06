La madre de Omar Montes manda un mensaje a Isa Pi tras su reciente maternidad: "Tengo muy buenos recuerdos"

Apenas 24 horas después de que Isa Pantoja se haya convertido en madre de su primer hijo en común con Asraf Beno, Cairo -la peruana tiene a Alberto (11), fruto de su fallida relación con Alberto Isla- Omar Montes ha reaparecido en el estreno de la quinta entrega de la saga 'Padre no hay más que uno', de Santiago Segura, en la que vuelve a hacer un cameo dando vida al cantante 'El Chule'.

Arropado por su hijo Omar Jr., su madre Mari Ángeles Moreno y sus abuelos Ángeles y Rodolfo, y sin la compañía en esta ocasión de su novia Lola Romero, con la que será padre de nuevo en apenas tres meses, el artista ha evitado pronunciarse sobre la maternidad de la hija de Isabel Pantoja, con la que mantuvo un apasionado y polémico noviazgo en 2018 que llegó a su fin después de que Isa conociese a Asraf en la casa de 'GH Vip'.

Sí lo ha hecho su madre, que no ha dudado en expresar su alegría por el nacimiento del segundo hijo de su 'exnuera', a la que recuerda con gran cariño como ha confesado. "Me alegro un montón por ella. Me encanta, muchísimo, los aprecio a todos muchísimo. Tengo muy buenos recuerdos de todo" ha asegurado, revelando que "seguramente, claro que sí" escriba un mensaje a Isa para felicitarla. "Una gran anfitriona" ha añadido en referencia a la tonadillera, que en más de una ocasión les invitó a comer en Cantora.

Muy emocionada, Mari Ángeles también nos ha hablado de la inminente paternidad de Omar con Lola Romero: "Voy a ser abuela. Estoy encantada, por segunda vez. Aquí está uno y lo más bonito es mi niño, Omar y Omar Jr. Estoy deseando mucho, mucho mucho. Queda poquito, está de seis meses" nos ha contado con una gran sonrisa, confirmando así que será en septiembre cuando el cantante de la bienvenida a su segundo hijo, un bebé cuyo sexo y nombre no ha desvelado por el momento.