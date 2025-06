Cáritas atendió en 2024 a 550.000 migrantes en situación irregular, la mitad de todos los acompañados en España

El 47% de las personas atendidas por Cáritas en España en 2024 son migrantes en situación administrativa irregular, lo que equivale a unas 550.000 personas, una cifra que no para de crecer desde 2019.

Así lo constata la Memoria Confederal de Cáritas que se ha presentado este miércoles y que revela que la organización invirtió 486,9 millones de euros en 2024 para acompañar a más de 2,1 millones de personas dentro y fuera de España.

Esta cifra invertida en sus diferentes recursos y proyectos dentro y fuera de España y en acciones de cooperación en terceros países, supone 469.084 euros (0,10%) más que el año anterior.

Gracias a estos recursos disponibles, Cáritas logró apoyar a 2.185.004 personas dentro y fuera de las fronteras de España. De ellas, 1.178.346 dentro de España y 1.006.658 en Cooperación Internacional.

A lo largo del año pasado, la mitad de las personas acompañadas por las más de 4.933 Cáritas parroquiales son trabajadores pobres o con grandes dificultades en el acceso o mantenimiento de su vivienda. En los programas de Acogida y Asistencia, el 80% de las ayudas que solicitaron las familias estuvieron relacionados con los pagos de los suministros o de los alquileres de sus viviendas, es decir, de sus necesidades básicas.

La organización recalca que, desde hace años, se ha constituido en una de las "escasas entidades" que recibe a las personas migrantes en situación administrativa irregular, ya sea que vienen derivadas directamente desde las entidades del sistema de acogida de emergencia, cuya protección varía entre 1 y 3 meses o que han llegado a España por una vía legal y segura, pero que sufren una irregularidad administrativa sobrevenida después de agotarse sus visados o de ser denegada su solicitud de asilo.

La acción social de Cáritas con las personas migrantes y refugiadas va desde la acogida, el acceso a derechos básicos, recursos y servicios hasta el trabajo orientado a la integración.

Se trata de procesos a medio y largo plazo, de entre 1 y 2 años, que requieren un acompañamiento integral muy individualizado y en el que intervienen varios programas simultáneos (acogida y asistencia, vivienda, mujer, empleo, educación, servicio jurídico, etc).

En respuesta a esta emergencia social, en 2024 la red confederal de Cáritas ha puesto en marcha 47 proyectos diocesanos de acogida y acompañamiento a personas en situación administrativa irregular.

APOYO PARA TRAMITAR LA ILP PARA UNA REGULARIZACIÓN EXTRAORDINARIA

La intervención social de Cáritas en favor de la integración de las personas migrantes no se agota en estos programas. A lo largo de 2024, el trabajo en red desde la Incidencia Política ha permitido apoyar de forma sostenida la tramitación en el Congreso de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para una regularización extraordinaria de este colectivo, cuya resolución sigue pendiente.

Además, se han promovido una serie de iniciativas para impugnar la incompatibilidad entre el procedimiento de protección internacional y los arraigos que plantea la reciente reforma del reglamento de extranjería.

En relación a la tramitación de la ILP, el presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón, ha recordado que han pasado momentos de "pesimismo" en los que pensaron "que se había venido abajo", pero la intervención de Luis Argüello en la asamblea de la Conferencia Episcopal, en la que "llamó la atención a los grandes partidos para que se pusieran de acuerdo en este tema", supuso "un impulso grande".

Por ello, Bretón ha asegurado que en este momento es "optimista" respecto a la aprobación de la iniciativa legislativa popular porque considera que "los partidos en general" están dispuestos a apoyarla.

No obstante, ha reconocido que "va a ser complicado" que los partido políticos "se pongan de acuerdo para unificar criterios". "Ahora mismo me encuentro bastante optimista, hasta ahora puedo decir que no me encontraba en una situación tan optimista como hoy", ha aseverado.

LA EMERGENCIA CAUSADA POR LA DANA, UN RETO

Por otro lado el documento recoge que las graves inundaciones registradas a finales del mes de octubre en Valencia, Letur (Albacete), Mira (Cuenca), Málaga y Jérez puso a Cáritas frente a un reto inédito: la de responder a una emergencia humanitaria de gran envergadura en el propio territorio.

A las pocas semanas de la dana, Cáritas comenzó a desarrollar un plan de respuesta a la emergencia, que ha conseguido atender en los seis primeros meses a más 16.000 personas con una inversión total cercana a los 10 millones de euros.

Este plan de respuesta ha estado centrado en la restitución de los medios de vida de las personas afectadas, la rehabilitación de locales y negocios, el realojamiento de familias, el reacondicionamiento y equipamiento de viviendas, la atención psicosocial y el apoyo jurídico a los damnificados, además de la reorganización de los propios centros y proyectos de Cáritas afectados por el impacto del temporal.

El plan de respuesta a la emergencia puesto en marcha por Cáritas en noviembre de 2024 contempla un plazo de ejecución de tres años y un presupuesto inicial de 33 millones de euros. Estos fondos irán a cargo de los cerca de 51 millones de euros aportados por multitud de donantes y empresas a través de la campaña de solidaridad 'Cáritas con las graves inundaciones en España' abierta en los primeros días de la emergencia.

El programa que aglutina la mayor concentración de fondos es el de economía solidaria. Con una dotación total de 144,8 millones de euros (8 millones más que el año anterior), el esfuerzo financiero realizado sobre los itinerarios de inserción sociolaboral y las empresas de inserción volvieron a superar a los programas de Acogida y Asistencia (93,1 millones de euros).

Una de cada cinco personas que participó el año pasado en algunos de estos programas e itinerarios logró reinsertarse en el mercado laboral.

Los otros programas que más recursos utilizaron a lo largo del año pasado fueron los de personas mayores (44,2 millones), personas en situación de sin hogar (41,7 millones), y los de familia, infancia y juventud (24,7 millones), por citar los más relevantes. El programa de mujer fue el que registró el mayor incremento de fondos en el último año, con una diferencia del 24,1% y una inversión total de 5,5 millones de euros.

EMERGENCIAS HUMANITARIAS

En tiempos en los que inestabilidad global sigue en aumento, Cáritas apoyó en 2024 sobre todo a las personas afectadas por las grandes crisis olvidadas provocadas por causas naturales o por conflictos humanos, como las registradas en Haití, República Democrática del Congo, Burkina Faso o la región marroquí del Atlas donde la población sigue reponiéndose del fuerte terremoto registrado en 2023.

Además, Cáritas continuó con su apoyo en Tierra Santa, así como con el trabajo desarrollado en Ucrania. Los distintos proyectos de Cooperación Internacional sumaron una inversión total de 20,5 millones de euros y se atendieron a más de un millón de personas.

El esfuerzo económico realizado por Cáritas el año pasado ha sido posible gracias al apoyo de miles de socios, donantes y colaboradores privados, que han aportado más de 343,5 millones, un 5,04% más que el año anterior.

Las administraciones públicas aportaron un total de 143,4 millones de euros. El balance global de ingresos de la ONG se ha situado este año con un 70,5% de origen privado y un 29,5% proveniente de las administraciones públicas.

La Memoria recoge también los datos de las personas que están detrás de toda esta actividad confederal, sostenida gracias a 69.224 personas voluntarias y a 5.916 trabajadores contratados.