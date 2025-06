Tregua aclamada por Trump peligra tras ataque atribuido a Irán por Israel

(Bloomberg) -- El alto al fuego declarado por el presidente Donald Trump entre Israel e Irán se está poniendo a prueba en sus primeras horas, después de que un misil lanzado contra Israel provocara acusaciones de incumplimiento.

Poco después de que Trump declarara el fin de la guerra de 12 días, Israel afirmó haber detectado el lanzamiento de un misil desde Irán. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ordenó el martes al Ejército “responder con fuerza a la violación del alto al fuego por parte de Irán con potentes ataques contra objetivos del régimen en el corazón de Teherán”.

Irán negó haber disparado misiles contra Israel tras la entrada en vigor del alto al fuego, según la agencia estatal de noticias IRIB, que no dio más detalles.

La frágil tregua se produjo tras una noche extraordinaria en la que Teherán respondió a un ataque estadounidense del fin de semana lanzando misiles contra una base aérea estadounidense en Catar. La medida de la República Islámica fue anunciada con antelación —Catar y Estados Unidos fueron advertidos— y no hubo víctimas.

“EL ALTO EL FUEGO YA ESTÁ EN VIGOR”, dijo Trump alrededor de las 9:10 a.m., hora de Dubái, en Truth Social. “¡POR FAVOR, NO LO VIOLEN!”.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmó más tarde que Israel había aceptado una tregua y dijo que su país había logrado sus objetivos bélicos en Irán.

Los precios del petróleo se desplomaron cuando quedó claro que los ataques de Irán contra Catar no causaron víctimas mortales ni daños importantes. Los operadores lo interpretaron como una señal de que Irán no tenía intención de agravar las tensiones con Washington, y mucho menos de arrastrar a otros países de la región rica en petróleo a una guerra más amplia.

El optimismo se mantuvo en los mercados petroleros. El Brent cayó un 3,4% hasta situarse en torno a los US$69 el barril el martes, tras una caída de más del 7% el lunes. Volvió al nivel anterior al inicio de los ataques de Israel contra Irán el 13 de junio.

“Si se mantiene el alto al fuego, y no hay garantía de que así sea, sin duda será acogido positivamente por los mercados, ya que reducirá marginalmente la incertidumbre”, afirmó Daniel Murray, director ejecutivo de EFG Asset Management en Suiza. La bajada de los precios del petróleo reducirá la presión inflacionaria y “también contribuirá a sostener las tendencias de consumo y, por lo tanto, el crecimiento en general”.

Israel atacó objetivos en Irán en la madrugada del martes, pero las explosiones en Teherán parecieron cesar alrededor de las 4 de la madrugada, hora local, según informó la BBC, citando a residentes locales. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, afirmó aproximadamente a la misma hora que la República Islámica no tenía intención de continuar los ataques si Israel los detenía.

Mientras los funcionarios israelíes permanecían en silencio durante la noche, un alto funcionario de la Casa Blanca dijo que Trump negoció el alto al fuego en una conversación directa con Netanyahu el lunes. El vicepresidente de EE.UU., JD Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio; y el enviado especial Steve Witkoff mantuvieron conversaciones directas e indirectas con los iraníes sobre la propuesta, según el funcionario.

Israel aceptó la tregua siempre y cuando Irán no lanzara más ataques, y el gobierno iraní señaló que acataría esos términos, según el funcionario.

