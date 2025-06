Aranceles del “Día de la Liberación” se ciernen sobre países sin acuerdos con EE.UU.

(Bloomberg) -- A dos semanas de la fecha límite autoimpuesta por el presidente Donald Trump para alcanzar acuerdos con los principales socios comerciales de Estados Unidos, algunas de las negociaciones más esperadas para evitar el aumento de los aranceles están teniendo dificultades para llegar a buen puerto.

Hay mucho en juego: a partir del 9 de julio, los países exportadores que no hayan firmado un acuerdo bilateral se enfrentarán a los aranceles del llamado “Día de la Liberación” de Trump, que son mucho más elevados que el nivel básico actual del 10% aplicado a la mayoría de los países.

Solo Reino Unido ha conseguido algo sobre el papel, aunque ese pacto mantiene la llamada tasa recíproca del 10% y deja sin resolver uno de los puntos más espinosos para los británicos: los aranceles del 25% sobre el acero. Por otra parte, China mantiene una frágil tregua con Estados Unidos que se extiende hasta mediados de agosto para dar tiempo a que se desarrollen las negociaciones.

Los países que participan en lo que Washington considera conversaciones productivas podrían ver ampliado su plazo. Los recursos judiciales contra la autoridad legal de Trump para imponer aranceles han añadido un elemento de incertidumbre para las empresas que han pasado las últimas diez semanas adelantando pedidos o esperando que sus amenazas de subir los impuestos a la importación sean solo una táctica negociadora.

Unión Europea

Según Bloomberg, el mejor escenario posible sigue siendo un acuerdo entre la UE y EE.UU. sobre los principios de un trato que permitiría que las negociaciones continuaran más allá de la fecha límite de inicios de julio. Trump se quejó la semana pasada de las negociaciones con la UE y amenazó con abandonar e imponer aranceles unilaterales. La UE, que ha estado buscando un acuerdo mutuamente beneficioso, evaluará cualquier resultado final y, en ese momento, decidirá qué nivel de asimetría —si lo hay— está dispuesta a aceptar o si seguirá adelante con las contramedidas para corregir cualquier desequilibrio.

India

Los responsables comerciales de India y Estados Unidos siguen interesados en alcanzar un acuerdo provisional antes de la fecha límite, pero ambas partes parecen mantenerse firmes en algunas cuestiones clave, en particular en lo que respecta a los productos agrícolas. Estados Unidos busca acceder a los mercados indios para sus cultivos modificados genéticamente, una petición que India ha denegado, mientras que Nueva Delhi quiere una exención de los aranceles recíprocos, así como de los derechos sectoriales. El primer ministro indio, Narendra Modi, perdió la oportunidad de avanzar en el acuerdo comercial con Trump cuando el líder estadounidense abandonó la reunión del Grupo de los Siete en Canadá antes de lo previsto la semana pasada.

Japón

Los aranceles estadounidenses sobre los automóviles parecen ser el principal obstáculo para un acuerdo entre Washington y el gobierno del primer ministro Shigeru Ishiba, que se prepara para que las negociaciones se prolonguen. Trump e Ishiba no lograron alcanzar un acuerdo en la cumbre del Grupo de los Siete celebrada en Canadá, a pesar de haber mantenido tres conversaciones telefónicas previas para discutir los aranceles. El líder de la oposición, Yoshihiko Noda, declaró tras una reunión con Ishiba que lo que más preocupa a Estados Unidos es el déficit comercial en el sector del automóvil y que no se ha alcanzado ningún consenso. Ambas partes están tratando ahora de programar la próxima ronda de negociaciones comerciales de alto nivel. Estados Unidos tiene previsto aumentar los aranceles a Japón hasta el 24%, además de los aranceles existentes del 25% sobre los automóviles y del 50% sobre el acero y el aluminio.

Canadá

Objeto de aranceles distintos a los recargos recíprocos, el vecino septentrional de Estados Unidos busca alcanzar un acuerdo a mediados de julio, según el primer ministro Mark Carney, que se reunió con Trump al margen de la reunión del G7. Según el presidente estadounidense, que se ha quejado en el pasado de la inmigración indocumentada y los problemas con el fentanilo en la frontera, siguen existiendo diferencias entre ambos países. Canadá se prepara para aumentar el próximo mes los aranceles sobre el acero y el aluminio, actualmente del 25%, si las negociaciones se estancan.

México

Este mes, México y Estados Unidos estaban a punto de alcanzar un acuerdo que eliminaría los aranceles del 50% impuestos por Trump a las importaciones de acero hasta un límite determinado, según informó Bloomberg News. La presidenta Claudia Sheinbaum esperaba reunirse con Trump poco después de que se cancelara su encuentro previsto cuando él abandonó antes de tiempo la cumbre del G7 en Canadá. Se espera que la revisión del T-MEC, el acuerdo de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, comience oficialmente a finales de este año.

Nota Original: Pressure to Seal Trump Trade Deals Ramps Up With Two Weeks to Go

--Con la colaboración de Alberto Nardelli.

