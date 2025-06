Bonos retroceden debido a que ataques en Medio Oriente elevan temores inflacionarios

(Bloomberg) -- Los bonos del Tesoro estadounidense cayeron ligeramente, siguiendo la baja de los bonos europeos a medida que la escalada del conflicto en Medio Oriente avivó los temores de una interrupción del suministro de petróleo que alimentaría la inflación.

Los rendimientos del Tesoro subieron en toda la curva y los a 10 años avanzaron hasta tres puntos básicos al 4,40%. Los operadores redujeron sus apuestas por recortes de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal y ahora descuentan 48 puntos básicos de recortes para finales de año.

Los movimientos fueron más pronunciados en Europa, ya que la región se considera más vulnerable a las fluctuaciones de los precios del petróleo debido a su dependencia de las importaciones de energía. Los rendimientos alemanes a 10 años subieron hasta cinco puntos básicos al 2,56%, mientras que los puntos de equilibrio comparativos repuntaron hasta cuatro puntos básicos.

Inicia tu día bien informado con el boletín CincoCosas. Suscríbete gratis aquí.

Los operadores están atentos a la respuesta de Teherán a los ataques estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes, que han sumido a Medio Oriente en un territorio desconocido. Irán podría tomar represalias interrumpiendo el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, una angosta arteria por la que circula una quinta parte de la producción mundial de crudo.

“Esta mañana todos somos operadores petroleros”, afirmó Jordan Rochester, director de estrategia macroeconómica para EMEA de Mizuho International Plc. El aumento de los precios de la energía supone un riesgo de “una inflación más fuerte para los bancos centrales este verano”, añadió, lo que podría limitar los recortes de tasas.

Los movimientos de los bonos europeos se produjeron a pesar de que los datos mostraron que el sector privado de la zona del euro apenas creció en junio. Los mercados reaccionaron descontando 20 puntos básicos de recortes por prte del Banco Central Europeo este año, lo que significa un 80% de posibilidades de una reducción final de un cuarto de punto.

Si bien el papel de Estados Unidos como exportador neto de energía puede ayudar a la economía estadounidense a estar relativamente más aislada de un aumento del precio del petróleo, la incertidumbre podría dar más justificación a la actitud de esperar y ver qué pasa de los responsables de la Reserva Federal.

El dólar se apreció frente a todas las divisas del Grupo de los 10, con un aumento del índice Bloomberg Dollar Spot de hasta un 0,6%.

“Una nueva escalada del conflicto en Medio Oriente es motivo de preocupación”, afirmó Richard McGuire, director de estrategia de tasa de interés de Rabobank. Los bonos del Tesoro podrían “obtener mejores resultados, ya que se consideran la tasa sin riesgo del mundo, incluso si el excepcionalismo estadounidense se ve claramente amenazado por la administración Trump”.

Nota Original: US, European Bonds Fall as Oil Supply Angst Spurs Inflation Fear

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Suscríbase aquí al boletín Cinco CosasBloomberg en español está en LinkedInConozca nuestro canal de WhatsAppUsuarios terminal: vea la versión español de Daybreak en {DAYB }

More stories like this are available on bloomberg.com

©2025 Bloomberg L.P.