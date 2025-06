Argüello se reúne con el PP y el PSOE para llegar a un acuerdo que permita la regularización de migrantes

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, se ha reunido este martes con el Partido Popular y el Partido Socialista, para trasladar "la necesidad" de un acuerdo que permita la regularización de migrantes.

"Hemos escuchado lo que cada uno de los grupos nos ha querido plantear. Hemos instado a un grupo y a otro a buscar la manera de llegar a un acuerdo y que se pueda encontrar una vía legislativa o administrativa para salir adelante de esta problemática", ha expresado Argüello en declaraciones a los medios, recogidas por Europa Press.

Así se ha expresado después de ofrecer su mediación el pasado mes de marzo a ambos grupos parlamentarios para que aprueben juntos la regularización extraordinaria de cerca de medio millón de migrantes a través de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que llegó al Congreso de los Diputados con el respaldo de más de 600.000 firmas y que se ha quedado congelada después de la modificación del Reglamento de la ley de extranjería.

En este sentido, ha señalado que han sido dos reuniones "cordiales" donde han querido "traer rostros y situaciones de personas concretas" con dichas "preocupaciones" e "inquietudes". Preguntado por a qué cree que se debe el parón de la iniciativa legislativa en el Congreso, Argüello ha respondido que cree que hay "una iniciativa nueva por parte del Gobierno de querer activarla".

UNA INICIATIVA DE PROCEDENCIA "SOCIAL"

Asimismo, ha remarcado que se trata de una iniciativa "social" que "no responde a ningún acuerdo del Gobierno ni a ninguna iniciativa de ningún grupo parlamentario", y ha reivindicado que su origen proviene de la "sociedad civil" o "tercer sector" donde, a su juicio, las organizaciones eclesiales han tenido "una importancia grande".

"Hemos recordado también esto, incluso para quitar presión. Los propios grupos políticos a la hora de decir esto es tuyo, esto es mío, no, esto ha venido de fuera, ha venido aquí a la sede de la soberanía nacional y queremos que habiendo venido de fuera pueda ser acogido, liberando de la presión de decir no te apruebo esto porque lo dices tú, no te apruebo esto porque lo propones tú", ha explicado.

Cuestionado también por si tras la reunión se muestra optimista de que la iniciativa salga adelante, Argüello ha contestado que no sabe si "esto forma parte del optimismo o del pesimismo" pero que lo que han hecho es "recordar de dónde procede la iniciativa y, sobre todo, traer el sufrimiento de la gente".

"No venimos aquí con un proyecto político, venimos aquí con la situación de personas y esto es lo que nosotros hemos querido poner delante, y desde ese sentido el hecho de haberlo podido traer a los dos grupos mayoritarios de nuestro Congreso de los Diputados me parece que en sí mismo ya es valioso", ha concluido.