Previa del Unicaja - Real Madrid

El Real Madrid, tras el 2-0 cosechado en los dos primeros partidos en el Movistar Arena, tratará de finiquitar este domingo en Málaga (17.00 horas/Movistar Plus+) la eliminatoria de semifinales del 'Playoff' por el título de la Liga Endesa 2024-25 ante Unicaja, sin margen de error y que espera hacer valer su fortaleza en casa para intentar alargar la serie.

De la mano del base argentino Facundo Campazzo, colosal con 18 puntos y cuatro asistencias, y del alero croata Mario Hezonja (18), el conjunto blanco dominó el segundo duelo de la eliminatoria en la capital española (90-75), aunque en esta ocasión el conjunto malagueño ofreció mucha más resistencia que en el estreno (99-81), donde pagó caro su cansancio por el cruce de cuartos ante el Barça.

De hecho, los de Ibon Navarro consiguieron acercarse a solo tres puntos en el último cuarto, gracias a un parcial de 0-10, pero murieron en la orilla. Todo en un encuentro en el que se vieron penalizados por su limitado acierto en el triple -5 de 20 intentos- y desde la línea de tiros libres -10 de 16-.

Ahora, los de Chus Mateo, que el viernes celebraron que Sergio Llull se colase en el 'Top 10' de jugadores con más partidos disputados en la historia de la Liga Endesa (con 655), tendrán la oportunidad de cerrar por la vía rápida la eliminatoria a cinco partidos y avanzar a la final por el título, en la que buscarían su 38º entorchado liguero.

Enfrente, los malagueños se agarran al Carpena para intentar sumar su primer punto en esta serie y forzar un cuarto encuentro que también se jugaría en Málaga. Si los dos choques en la Costa del Sol se quedan en casa, todo volvería a Madrid.

Por delante, una empresa complicada, ya que ningún equipo de la Liga Endesa ha sido capaz de levantar un 2-0 en contra en una eliminatoria de semifinales del 'Playoff' al mejor de cinco partidos. En 2015, Unicaja logró igualarla ante el Barça a pesar de empezar con ese 2-0 en contra, pero finalmente no pudo conseguir el pase a la final.

El viernes el ala-pívot alemán Dylan Osetkowski ni siquiera se vistió de corto, mientras que Jonathan Barreiro entró en el lugar de Killian Tillie en los planes de Ibon Navarro, que terminó el partido visiblemente enfadado por el trato del trío arbitral al pívot polaco Olek Balcerowski. "El rasero con Balcerowski es uno y con el resto es otro. Me indigna que no se respete a Balcerowski, cuando es un jugador que ha ganado la Eurocup, la BCL, etc., y que se le trate como a un mocoso. No entiendo por qué se le sanciona un gesto, sin haber avisado antes, como una técnica", apuntó entonces.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

UNICAJA: Perry, Carter, Taylor, Tillie y Sima --posible quinteto inicial--; Díaz, Pérez, Kalinoski, Djedovic, Kravish, Balcerowski, Ejim, Osetkowski y Barreiro.

REAL MADRID: Campazzo, Abalde, Hezonja, Ndiaye y Tavares --posible quinteto inicial--; Llull, Feliz, Musa, Fernando, González, Garuba, Rathan-Mayes e Ibaka.

--ÁRBITROS: Peruga, Cortés y Olivares.

--PABELLÓN: José María Martín Carpena.

--HORA: 17.00/Movistar Plus+.