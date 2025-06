Mercado anticipa más recortes de la Fed cuando termine el mandato de Powell

(Bloomberg) -- La perspectiva de un cambio en la política monetaria estadounidense cuando el presidente Donald Trump sustituya a Jerome Powell al final de su mandato como presidente de la Reserva Federal en mayo de 2026 tiene a los operadores de tasa de interés buscando gangas.

Esto quedó patente esta semana en los futuros sobre la tasa de financiación a un día garantizada (SOFR), uno de los principales instrumentos que utilizan los operadores para apostar por cambios en las tasas de interés oficiales de la Fed. La combinación de las elevadas ventas del contrato de marzo de 2026 y las compras del contrato de junio de 2026 equivale a una apuesta por que el banco central recortará las tasas de interés en el ínterin.

El volumen del diferencial entre ambos contratos superó los 60.000 el jueves, el segundo más alto jamás registrado. El día con mayor volumen fue el 9 de abril, cuando la decisión de Trump de suspender los aranceles a algunos socios comerciales provocó enormes movimientos en los mercados financieros de Estados Unidos. El interés abierto en los contratos, productos de CME Group Inc., aumentó, lo que sugiere que los operadores establecieron nuevas posiciones en ellos en lugar de liquidar las existentes.

Los responsables de la política monetaria de la Fed tienen previstas ocho reuniones al año para fijar el rango objetivo para las tasas de interés de los fondos federales, al que se ajusta estrechamente la SOFR. La última del actual mandato de Powell está prevista para los días 28 y 29 de abril. La próxima será los días 16 y 17 de junio.

Las especulaciones sobre un posible recorte inmediato de las tasas de interés por parte de su sucesor se basan en las continuas críticas de Trump a Powell por no haberlo hecho ya. En abril, Trump afirmó que el final del mandato de Powell “no puede llegar lo suficientemente rápido”.

Desde entonces, incluida la semana pasada, Trump ha dicho que no despedirá a Powell. Sin embargo, ha mantenido la presión sobre el banco central para que recorte las tasas y ha dicho que tiene la intención de nombrar pronto a un sucesor.

La Fed de Powell subió las tasas de interés de forma brusca en 2022 y 2023 en respuesta a la aceleración de la inflación, y las recortó tres veces a finales del año pasado, antes de que Trump tomara posesión de su segundo mandato no consecutivo en enero.

Desde entonces, los responsables políticos, que han previsto nuevos recortes de las tasas antes del próximo año, han adoptado la postura de que el rango del 4,25%-4,5% sigue siendo adecuado a la luz de las tendencias del empleo y la inflación.

Esto ha enfurecido a Trump, que durante su primer mandato en 2017 nombró a Powell para presidir la Fed al año siguiente.

Los responsables políticos de la Fed se reúnen la semana que viene por cuarta vez este año y se espera que mantengan las tasas sin cambios. También actualizarán sus previsiones económicas por primera vez desde marzo, cuando su previsión media era de dos recortes de un cuarto de punto antes de fin de año.

Los economistas encuestados por Bloomberg prevén recortes de un cuarto de punto en septiembre y diciembre de este año.

