Lo que hay que hacer, y que todo el mundo olvida, antes de vender el portátil o el móvil en Wallapop

Desprenderse de un equipo, ya sea para venderlo en un 'marketplace' como Wallapop o para regalárselo a un amigo o familiar, es un tema más complejo de lo que podría parecer en un principio, sobre todo en Windows, en el que un formateo estándar no elimina los datos reales y deja los archivos grabados y expuestos a que cualquiera pueda recuperarlos con un programa gratuito.

Hay que tomar en cuenta que no todos los sistemas operativos funcionan igual y los procesos de borrado cambian de Windows a Mac, tal como sucede de Android a iOS. En Windows, cuando se reinstala o se borra un disco usando la opción por defecto (el conocido 'Formato Rápido'), lo que pasa es que se borra el índice (la tabla de asignación de archivos), pero los archivos realmente se quedan en el disco, aunque aparezca como vacío y disponible para ser escrito encima.

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De hecho, Microsoft tiene un apartado en su web donde aclara que este paso es crucial "si se tiene previsto regalar, reciclar o vender el equipo", y lo explica perfectamente al dar todos los detalles sobre 'Limpiar datos' de Windows 10 y Windows 11. Es la función diseñada específicamente para cuando el usuario se quiere deshacer de un ordenador para quitar los archivos personales, las aplicaciones y la configuración en su totalidad. Lo único es que puede tardar algo más de tiempo en el borrado total de la información que almacene el ordenador.

Otro dato a tener en cuenta, cuando se va a borrar el equipo, es conocer el tipo de tecnología de almacenamiento interno del portátil o PC con Windows, ya que hay una gran diferencia en cómo el sistema operativo de Microsoft se comporta cuando es un disco duro HDD (los tradicionales) o es un SSD (los rápidos y modernos), y seguir unos pasos u otros antes de ponerlo a la venta.

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Si es un disco duro HDD, la activación de 'Limpiar datos' es obligatoria, ya que si no se hace, los archivos se quedan grabados de forma invisible y cualquiera podría recuperarlos con un programa gratuito disponible en internet. Para asegurarse de que podemos entregar el portátil con Windows a un comprador o como regalo a un familiar o amigo, hay que asegurarse de realizar un borrado profundo al restablecer de fábrica el equipo.

Los pasos a seguir son sencillos: primero se accede a Inicio > Configuración, después a Sistema > Recuperación (o Actualización y seguridad > Recuperación en Windows 10), y en la opción 'Restablecer este equipo', hay que hacer clic en 'Comenzar' o 'Restablecer el equipo'. A continuación, hay que seleccionar 'Quitar todo' para que se borren los archivos personales, aplicaciones y configuraciones.

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El paso clave llega al visualizar la pantalla 'Configuración adicional', en la que hay que hacer clic en 'Cambiar configuración', y activar a continuación la opción 'Limpiar datos'(que en algunas versiones puede aparecer como '¿Quieres limpiar la unidad?'). Tras confirmar, el portátil comenzará con el proceso de formateo de la unidad para el borrado seguro de datos.

Los discos SSD funcionan de forma distinta gracias a la tecnología TRIM. Cuando el sistema operativo borra un archivo o hace un formateo, el comando TRIM le envía la orden al SSD para que limpie físicamente esas celdas de memoria. De hecho, recuperar datos en un SSD tras un formateo del disco es mucho más complicado, aunque siempre se recomienda usar la opción 'Limpiar datos' de Windows, que sigue siendo la forma más segura de garantizar que sus discos duros estén completamente borrados.

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El proceso en un SSD con TRIM funciona de esta forma: en cuanto se hace clic sobre formatear, el 'cerebro' del SSD bloquea el acceso a los archivos viejos. Si alguien intenta usar un programa de recuperación un segundo después, el disco le mentirá y le dirá que solo hay ceros. Para el 99 % de los usuarios, los datos ya no son accesibles.

La limpieza real se producirá físicamente en cuanto se deja el portátil encendido sin usarlo, ya que el TRIM dejó a los archivos a borrar en una lista de tareas pendientes y se encargará de limpiarlo físicamente de las celdas de memoria. Con dejar media hora el portátil encendido tras el formateo es más que suficiente para que al SSD le dé tiempo a terminar el borrado completo de datos en segundo plano.

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"A diferencia de los discos duros tradicionales, los SSD no borran inmediatamente los datos cuando se marcan como eliminados. En su lugar, el borrado real se pospone hasta que se ejecuta el proceso de recolección de basura del SSD", así lo explica el fabricante de memorias Seagate desde su web.

En los Mac, aparte de borrar el contenido, no hace falta hacer nada, ya que los más modernos están diseñados con almacenamiento encriptado de fábrica. El sistema destruye de forma instantánea la clave de encriptación, lo que vuelve todos los datos del usuario completamente ilegibles e irrecuperables en segundos.

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"El almacenamiento flash de los ordenadores Mac con un chip de Apple, o con el chip de seguridad T2 de Apple, se encripta a nivel de hardware empleando la tecnología criptográfica del chip de Apple. Al usar la función 'Borrar contenidos y ajustes', el sistema destruye de forma segura las claves de encriptación, lo que hace que los datos queden criptográficamente inaccesibles de inmediato", así lo cita Apple desde su web de soporte.

Android imita la experiencia del Mac. A diferencia de Windows, que tiene que lidiar con el problema de funcionar en millones de ordenadores de distintas marcas donde la gran mayoría no tienen la encriptación activada por defecto de fábrica, y le obliga a forzar la escritura de datos para realizar un borrado completo de datos, el sistema operativo para móviles de Google sí usa la técnica del borrado criptográfico mencionada en el caso de Apple.

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Aún así, en Android hay un paso crucial antes de vender el dispositivo en Wallapop o regalarlo. El sistema de Google utiliza un sistema de seguridad antirrobo llamado FRP (Factory Reset Protection). Si no se cierra sesión antes de borrar el móvil, "una persona que tenga tu cuenta de Google o el bloqueo de pantalla podrá usarlo", tal como cita Google en su página de soporte de Android. Si el nuevo dueño no la introduce, el dispositivo quedará inservible.

Para eliminar la cuenta personal del usuario hay que ir a Ajustes > Contraseñas y cuentas, luego seleccionar la cuenta de Google y pulsar sobre 'Quitar cuenta'. Una vez que esté libre de cuentas, ya se puede pasar a realizar el restablecimiento de fábrica para borrar todos sus datos.

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En el iPhone con iOS el proceso es simplemente idéntico al de Mac y se hace en cuestión de segundos, así que no hace falta hacer nada. Apple fue pionera en implementar este sistema y todos los dispositivos iOS vienen encriptados por hardware de forma obligatoria para que "el proceso de borrado oblitere todas las claves en el almacenamiento ejecutable y vuelva todos los datos del usuario criptográficamente inaccesibles de inmediato".