El principal asesor económico de Trump confía en que EEUU y UE alcanzarán un acuerdo que beneficie a ambos

Stephen Miran, presidente del Consejo de Asesores Económicos del presidente Donald Trump, se ha mostrado "optimista" de cara a que Estados Unidos y la Unión Europea lleguen a un acuerdo que beneficie a ambos, señalando el papel que España, como miembro de la UE, puede desempeñar en ayudar a reducir el riesgo que supone para las economías un socio comercial como China.

Durante su intervención en la jornada 'Global Trends 2025. Spain: a new Industrial, Digital and Energy Power', organizada por AmChamSpain y Europa Press, el principal asesor económico de Donald Trump no ha dudado en señalar al gigante asiático como "el mayor desafío" para los valores económicos occidentales, el comercio justo y la soberanía económica.

"Idealmente, España, como parte de la Unión Europea, podría ayudarnos a reducir el riesgo para nuestras economías de un socio comercial que no vela por nuestros intereses mutuos y que explota despiadadamente las lagunas en la aplicación de las normas para favorecer a sus empresas, y utiliza subsidios y otras prácticas no comerciales para acaparar cuota de mercado", ha comentado.

En este sentido, ha subrayado que la Administración estadounidense, liderada por Donald Trump, intenta equilibrar y aumentar el comercio con sus aliados, "no limitarlo", ya que unos lazos más estrechos entre aliados contribuirán en gran medida a crear un mundo más seguro.

De este modo, ha asegurado que sigue siendo "optimista" de que EEUU y la UE alcanzarán un acuerdo que beneficie a ambos, "porque la alternativa no es buena", mientras que llegar a un entendimiento así entre ambas orillas del Atlántico puede resultar en flujos comerciales y económicos más sostenibles, mayor capacidad de crecimiento económico y un mayor apoyo democrático a las capacidades comerciales y de seguridad de Estados Unidos.

"Entendemos plenamente que la UE es un bloque grande y heterogéneo. No envidio tener que alcanzar un consenso entre 27 líderes y gobiernos, pero les pedimos que impulsen esto en casa, en Bruselas y en otras reuniones con la UE, para que podamos construir un futuro mejor", ha reclamado, al tiempo que ha reconocido que la relación transatlántica "sigue siendo la más importante del mundo".

De este modo, Miran ha expresado su confianza en que este realineamiento fortalecerá aún más los vínculos entre las naciones, aunque ha subrayado la necesidad de que los socios comerciales de EEUU "estén dispuestos a colaborar", eliminando las barreras no arancelarias y abriendo los mercados a las exportaciones estadounidenses, permitiendo un sistema de comercio más amplio y equilibrado.

"Esto sería beneficioso para Europa y para Estados Unidos", ha afirmado, reiterando el objetivo de EEUU de eliminar o corregir las barreras injustas a las exportaciones estadounidenses, así como el interés de Washington en lograr "reciprocidad" por parte de sus socios a la apertura de los mercados estadounidenses.

Sobre esta cuestión, ha apuntado que elementos como el Pilar 2 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que busca fijar un impuesto global mínimo del 15% para las multinacionales, así como los impuestos a los servicios digitales, "son esencialmente aranceles directos contra el sector fiscal estadounidense".

CUTRO PILARES DE TRUMP.

En su intervención, el asesor económico presidencial ha subrayado que los cuatro pilares de la política económica de la Administración Trump "se entrelazan y refuerzan mutuamente".

De esta manera, las iniciativas fiscales, que permitirán a las empresas deducir inmediatamente el coste total de la construcción de una fábrica o la inversión en equipos, incentivarán una mayor inversión y la acumulación de capital, impulsando la capacidad productiva de la economía.

"Dichas inversiones se verán impulsadas aún más por nuestra agenda desregulatoria", ha apuntado, para defender la apuesta por reducir la burocracia, agilizar los procesos y permitir un flujo más libre de capital privado, lo que debe combinarse con energía barata y abundante.

En cuanto a la agenda comercial del Gobierno de EEUU, ha explicado que Washington busca utilizar los aranceles para negociar términos comerciales nuevos y más justos con sus socios, lo que puede ayudar a reequilibrar el comercio y fortalecer el sector manufacturero estadounidense.

"Estos cuatro objetivos se entrelazan para ayudar a construir una economía robusta, favorable a la inversión y segura", ha defendido, añadiendo que, en el próximo mes, prevé que se convierta en ley el proyecto fiscal y que se finalicen numerosos acuerdos comerciales.

