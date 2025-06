Verónica Echegui: "No recuerdo que en el colegio nos hablaran sobre la muerte, cuando es algo por lo que pasamos todos"

Después de su exitosa recepción en Apple TV+, 'A muerte', la aplaudida serie de Dani de la Orden desembarcará en Atresplayer este domingo 15 de junio. Joan Amargós y Verónica Echegui, protagonistas de este drama romántico con pinceladas de comedia que aborda temas universales como la enfermedad y la muerte, reflexionan acerca del mensaje que la ficción pone sobre la mesa en sus siete episodios.

"No recuerdo que en el colegio nos hayan hablado sobre la muerte, cuando es algo por lo que pasamos todos", expresa Echegui en una entrevista concedida a Europa Press. "Me pregunto a menudo qué habría sido de nuestras relaciones, de nuestras vidas, de cómo nos sentimos en el día a día, si hubiera sido así. Si de pequeños nos hubiesen transmitido o enseñado sobre la muerte desde la confianza, o quizás desde la fe en algo que es eterno", continua la actriz.

"A mí me encantó de esta serie que estos personajes hacen cambios", afirma. "Se encuentran para cambiar. Se ayudan a cambiar, se ponen espejos el uno al otro y son testimonios de la posibilidad del cambio. Qué sentido tiene estar, vivir aquí, si siempre haces todo igual, si no evolucionas, ¿no?", continua reflexionando Echegui a través del vínculo entre Marta y Raúl, a quien interpreta Amargós.

En esta misma línea, el actor destaca que en 'A muerte' "hay una parte muy disfrutona que es una comedia, que te hace reír. Pero también hay otra más profunda. Habla sobre la vida, sobre la muerte, sobre el tiempo, cómo utilizar el tiempo, sobre las décadas, que son los 30, los 20, los 40, los 50... y qué haces con tu vida", expresó sobre la combinación de drama existencial y humor que propone a la ficción.

"Creo que esos dos componentes pueden hacer que la serie tenga una función un poco bonita para el espectador, de reflexionar qué hace con su vida, qué hace con su tiempo", apostilla Amargós. No obstante, considera que tales cuestiones no son excluyentes y, por tanto, no impiden a la audiencia, al mismo tiempo, "disfrutar de algo aparentemente ligero pero que tiene un trasfondo un poco más profundo".

Respecto a si la ficción podría conectar con los jóvenes y ayudar a normalizar las conversaciones sobre la enfermedad o la muerte, Amargós reconoce que es una posibilidad. "Quizá sí. Quizá leer una novela que habla de algo o una serie que habla de algo que tú no te atreves a compartir te ayuda después, a posteriori, a poderlo compartir. Es un pretexto. Es como decir: 'Ah, mira, he visto esta serie en la que los personajes hablan de estas cosas con el miedo que tienen, pero lo hablan'", apunta.

Siguiendo esta misma línea, aunque Marta y Raúl, sus personajes, afrontan sus propias realidades en 'A muerte', Echegui asegura que estas son las mismas que vive todo el mundo. "Yo creo que todo el mundo afrontamos las mismas, ¿no? Por eso contamos historias. Porque todas las historias hablan de lo mismo", dice.

"Creo que esta serie los enmarca todos: el amor, la vida, la muerte, las relaciones...", reafirma la actriz. "Si ha conectado con el público en esta primera etapa que ha tenido en Apple TV+ es porque toca temas que, a pesar de que estaba en Barcelona, Verónica Echegui, que es española, y yo, que también soy español, pues conecta a nivel humano con personas que están muy lejos", añade Amargós.

RECORRIDO INVERSO

En lo que ambos coinciden, además, es en la tremenda ilusión que les hace la llegada de la serie a Atresplayer, tras haberse estrenado y haber sido aplaudida previamente en Apple TV+. "Me ilusiona ver cómo la recibe el público español", apunta Echegui. "Sí. Nos hace mucha ilusión. Ha hecho un recorrido un poco inverso, que es que primero se ha estrenado en el resto del mundo y ahora vuelve a España y se va a estrenar aquí, y esperemos que tenga un buen recibimiento", finaliza Amargós.

A muerte relata la historia del prudente Raúl, que tras su diagnóstico de cáncer de corazón se reencuentra con Marta, de espíritu libre y recientemente embarazada. Los dos retoman una amistad que comenzó en la infancia, y esta relación causada por el destino comienza a poner a prueba sus creencias sobre el amor. ¿Puede enamorarse Marta, fóbica al compromiso? Y ¿podrá Raúl conocer al amor de su vida?, reza la sinopsis oficial.

Dirigida por Dani de la Orden (Casa en llamas, 42 segundos), la serie, producida por Atresmedia TV en colaboración con Sábado Películas, DeAPlaneta y Playtime Movies, cuenta también con un reparto coral en el que figuran Paula Malia ('Valeria'), Cristian Valencia ('Barcelona, noche de invierno'), Claudia Melo ('Amar es para siempre'), Roger Coma ('Gran Hotel'), Joan Solé ('Cardo'), Julián Villagrán ('La chica de nieve'), David Bagés ('La última noche en Tremor') y Berto Romero ('El otro lado'), entre otros.