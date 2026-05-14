Agencia federal de emergencias aprueba 40 millones de dólares en ayuda a Puerto Rico

San Juan, 14 may (EFE).- La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) informó este jueves de que aprobó 40 millones de dólares para apoyar la recuperación de Puerto Rico, tras el impacto de desastres naturales y de la Covid-19.

De acuerdo al comunicado difundido, esto incluye 23,8 millones de dólares para reembolsar costos relacionados con la pandemia de la Covid-19 y 15,9 millones de dólares para trabajos de recuperación por desastres naturales.

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Estos fondos regionales forman parte del anuncio del Departamento de Seguridad Nacional de 5.600 millones de dólares en asistencia federal para estados, naciones tribales y territorios, destinados a apoyar los esfuerzos de recuperación por la Covid-19 y otros desastres.

FEMA realizó un riguroso proceso de revisiones para identificar la duplicación de beneficios, específicamente con las facturaciones por servicios a pacientes.

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Estas acciones ayudan a garantizar que los fondos de Asistencia Pública por la Covid-19 que se están obligando sean consistentes con el enfoque de la orden ejecutiva en prevenir el fraude, el desperdicio y el abuso.

Basado en estas revisiones, FEMA se asegura que los costos que se están reembolsando son elegibles y no fraudulentos.

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Algunas subvenciones de Asistencia Pública de FEMA recientemente aprobadas para las comunidades en Puerto Rico incluyen 11,5 millones de dólares dirigidos al municipio de Guánica para demoler y reemplazar la casa alcaldía debido a los daños estructurales que ocasionaron los sismos, incorporando medidas de mitigación de riesgos para fortalecer la nueva instalación y reducir riesgos futuros.

Así como 11,1 millones para la Guardia Nacional de Puerto Rico para apoyar los esfuerzos de vacunación contra la covid-19, incluyendo personal, equipo, suministros y logística para administrar vacunas y reducir riesgos de salud en toda la Isla.

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También 7,6 millones destinados a la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia para cubrir los costos de gestión estatal para administrar proyectos de recuperación del coronavirus en Puerto Rico.

Por último, 2,2 millones de dólares otorgados al Colegio Ponceño, Inc. para cubrir los costos administrativos asociados a los proyectos de recuperación de los terremotos.

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Además, dos proyectos adicionales que suman 2,2 millones de dólares para la Arquidiócesis de San Juan destinados a la instalación de generadores de emergencia y gabinetes eléctricos reforzados en 23 escuelas en todo Puerto Rico, asegurando que estas instalaciones puedan brindar servicios críticos y distribuir suministros durante interrupciones eléctricas tras desastres.

FEMA continuará revisando proyectos adicionales y obligando fondos de manera continua a medida que se confirme la elegibilidad y se finalicen los alcances de trabajo. EFE

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