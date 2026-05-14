Gobierno de Nicaragua rechaza declaraciones del canciller guatemalteco por "injerencistas"

San José, 14 may (EFE).- El Gobierno de Nicaragua, presidido por los copresidenes Daniel Ortega y Rosario Murillo, rechazó este jueves unas declaraciones esta semana del canciller guatemalteco, Carlos Ramiro Martínez, en un "medio español" por "irrespetuosas e injerencistas".

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua lamentó -en un comunicado- esas opiniones del alto funcionario guatemalteco sin especificar el contenido de las mismas ni detallar el medio de comunicación donde fueron "vertidas".

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Varios medios de comunicación nicaragüenses han identificado a El País como ese medio español, donde esta semana el canciller de Guatemala dijo en una entrevista que su Gobierno ha sido muy claro en condenar la situación política de Nicaragua, un "régimen antidemocrático que, además, pasa por encima de su población".

La misiva oficial no aclara si son esas declaraciones las que rechaza.

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La cartera de Exteriores subrayó que Nicaragua "no ha intervenido nunca en los asuntos internos de ningún país" e, igualmente, tampoco se ha "referido a los difíciles procesos políticos, sociales y económico que, de convulsión en convulsión, ha vivido ese hermano país centroamericano".

Además, la cancillería nicaragüense instó a respetarse "unos a los otros, como corresponde en un mundo complejo y desafiante, donde todos los días debemos comprometernos a avanzar en unidad por el bien común, es decir, las urgentes luchas contra la pobreza y el bienestar al que nuestras comunidades tienen derecho".

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Ambos países han mantenido una distante relación diplomática en los últimos años, marcada por la ausencia de embajador guatemalteco en Managua y algunos roces en el Sistema de Integración Centroamericano (SICA), en el que ha rechazado las propuestas del Gobierno sandinista para presidir ese organismos regional.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión.

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Luego de los comicios en mención, el Ejecutivo nicaragüense expulsó a muchos de los opositores del país y los privó tanto de su nacionalidad como de sus derechos políticos, enviándolos a terceros países como Guatemala, que en septiembre de 2024 recibió a 136 excarcelados en Nicaragua. EFE