Lydia Lozano se 'reconcilia' con Terelu Campos ante las cámaras

Lydia Lozano ha acudido a la presentación de la obra de teatro 'Santa Lola', que protagoniza Terelu Campos, en Móstoles y allí se ha reencontrado con la que fuese su compañera de programa después de varios enfrentamientos públicos. Sin embargo, el paso del tiempo parece haber enterrado las diferencias que tenían porque se han dejado ver muy cariñosas.

Lydia ha atendido a la prensa y ha desvelado que ha tenido "sensaciones buenas" porque "sé que quería cenar conmigo a través de Pilar Vidal". Además, tras el fallecimiento de su madre recibió un mensaje de Terelu en el que le dijo "oye Lili, como ella me llama... vino a decirme como 'venga ya, que sabes que te quiero mucho, que yo nunca me he metido contigo profesionalmente'" y por eso no ha dudado en acercarse a la rueda de prensa.

La periodista ha confesado que ha sido un momento "agradable" para ella después de todo lo que han vivido y por eso quiere "hablar" con ella para poder explicarle porqué ha sido crítica en determinados temas. Además, ha recordado que "son muchos años con Terelu" y aunque ha habido cosas que no le gustan, "creo que ahora que se ha tirado del helicóptero se ha quitado muchas capas y está más divertida", ha confesado.

En cuanto al origen de su enfado, Lydia lo sitúa "cuando nos fuimos con Netflix" porque "en un viaje pasan muchas cosas, estuvimos diez días juntos y no es lo mismo" y después de eso coincidieron en 'Mañaneros', donde a Terelu "le cabreaba que le preguntase por Alejandra, son cosas, cosas que pasan".

Por último, la colaboradora de televisión también ha hablado sobre el posible affaire que habría tenido la hija de María Teresa Campos con Álvaro Muñoz Escassi y lo tiene claro, "no me cuadra" que eso ocurriese porque "en esa época yo salía mucho con Terelu y ligaba lo más grande", pero no le suena que el jinete fuese uno de ellos.