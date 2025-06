Lara Álvarez, primeras palabras tras su ruptura con Perico Durán: "Un acto de amor enorme es dejar ir"

El pasado 18 de mayo salía a la luz que Lara Álvarez y Perico Durán habían roto después de seis meses de intensa relación en los que la presentadora parecía estar más feliz que nunca. La propia asturiana confirmaba la ruptura en conversación con el periodista Javier de Hoyos, reconociendo que "a veces con quererse no basta", y confesando que han puesto fin a su historia de amor "con el mismo respeto y amor que hemos vivido nuestra relación"

Desde entonces, no habíamos vuelto a ver a Lara, que este miércoles ha reaparecido en la presentación del nuevo 'quiz show' que presentará en TVE, 'La Conexión' y, por primera vez, se ha sincerado sobre el momento personal que está viviendo tras su ruptura con el piloto de avión.

"Este programa la verdad que fue una apuesta profesional, sabéis que además llegó en un momento donde yo salía de mi zona de confort, del mundo del reality, del mundo del entretenimiento diferente, y de repente me llamó Satisfaction Iberia, no pudimos hacerlo tampoco público rápidamente, pero fue una apuesta rápida, ilusionante, que además es de tripa, muchas veces cuando dices que sí a un proyecto te viene de tripa, de decir, pues me sabe bien, me sienta bien, me hace que esté ilusionada, vamos. Y luego la acogida de Televisión Española, que creo que es un fantástico momento de éxito, de concursos que están funcionando, como por ejemplo 'The Floor' con Chenoa, también nos da una pista de que el espectador quiere en este momento jugar y quiere aprender divirtiéndose, lo que hace que sea ilusionante. Estoy nerviosa por ver esa acogida, pero también creo que es momento de optimismo de ver el vaso medio lleno y decir, sí, vamos a conectar todos" ha expresado ilusionada con su nuevo proyecto.

Este año que ha estado alejada de la pequeña pantalla ha sido, como confiesa, "de descubrimiento personal, que no se acaba nunca. Ha sido un año interesante, de mucho aprendizaje, sobre todo de recuperar ilusiones perdidas, nuevas, porque te encuentras en el camino con distintos retos. Y es un buen momento ahora mismo".

¿Tuvo miedo de que este parón la 'desenganchase' de la televisión, que es lo que de verdad le apasiona? Como explica, "no es tanto miedo, pero es una apuesta. Entonces tú sales de una zona de confort donde tienes una carrera asegurada durante un momento determinado, tomas esa apuesta por la evolución y el crecimiento profesional hacia otro camino, y siempre tienes dudas. Te mentiría si te digo que no". "Lo que pasa es que creo que las decisiones hay que tomarlas desde uno mismo, no desde la experiencia de los demás. Y, por otro lado, creo que cuando estás segura de que ese momento de apuesta y de cambio no significa que te vaya a salir bien, pero significa que es necesario y por lo tanto vas a aprender" asegura.

Una reaparición en la que Lara ha recordado cómo superó el bullying que sufrió cuando tenía 9 años. Un momento "demoledor" en el que "tuve el apoyo de mis padres, y creo que el mensaje a transmitir aquí desde la experiencia es compártelo".

"Compártelo con la gente que tengas cerca, que te quiera, que te pueda ayudar, que te dé las herramientas para salir. Porque en aquel momento, claro, eres una niña, no entiendes nada, piensas incluso a veces que el problema lo puedes llegar a tener tú, que es algo que comparten todas las víctimas de bullying. Y creo que también se está mejorando, pero falta mucho por hacer y ahora hay algo que es terrible, que son las redes sociales. Antes llegaba a mi casa, tenía mi zona de confort con mis padres. Ahora llegas a casa, acoso, 24-7, con redes, con internet, con horrible. Pero, bueno, yo me definiría después de este episodio como, precisamente, me ha dado fortaleza, me ha dado independencia y, sobre todo, me ha dado la capacidad de que me importe cada vez menos lo que espera el mundo de mí, sino centrarme en crear mi propio mundo y sentirme satisfecha con esto" reconoce.

Y aunque no ha querido entrar en los motivos de su ruptura con Perico, sí se ha sincerado a corazón abierto sobre el momento que está viviendo: "Creo que también es momento de normalizar que el amor consciente no es fácil. Es decir, que cuando tú has trabajado, has entendido, sigues haciéndolo, construyes una vida que puedes considerar plena, a excepción de ese compañero de viaje o ese proyecto de vida que quieras construir con alguien, eliges desde otra posición. Las relaciones van y vienen" confiesa.

"No es lo mismo mi etapa ahora con 39 años que cuando tenía 19. Eliges desde otro mundo, ahora eliges desde una consciencia que yo creo que es importante. Y creo que muchas veces también cuando te das cuenta de que no puedes aportar ni recibir de la otra persona lo que esperas, un acto de amor también enorme es dejar ir" afirma, revelando que su ruptura ha sido "en paz, muy bien dejado, con todo el deseo positivo".

"Creo que esa es una muestra de amor que no se tiene en cuenta y que creo que también es necesario implantar en la gente, que no pasa nada, las relaciones van y vienen, yo creo que lo único que puede ser un fracaso es quedarte donde no eres feliz y donde no haces feliz" ha zanjado.