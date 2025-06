Expresidente Santos llama a planear ciudades inteligentes con visión social de largo plazo

Puebla (México), 10 jun (EFE).— El expresidente de Colombia y ganador del Premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, afirmó en entrevista con EFE que las ciudades deben ser pensadas como motores de paz, además de tener un enfoque de equidad y confianza ciudadana.

El exmandatario advirtió durante su participación en el Smart City Expo LATAM Congress, ante representantes de más de 300 ciudades y 50 países reunidos en Puebla, que construir futuro no puede depender únicamente de las urgencias del presente.

“Los líderes deben combinar la coyuntura con los proyectos a largo plazo, porque si se olvidan estos últimos los problemas se van multiplicando”, dijo.

Santos —también fundador y presidente de la junta de la Fundación Compaz— sostuvo que el desarrollo urbano debe tener un enfoque estructural, anclado en la confianza institucional, la participación ciudadana y el uso ético de la tecnología.

Asimismo, afirmó que “las ciudades tienen que ser laboratorios de confianza, donde el ciudadano crea en las instituciones porque ve resultados”.

En esa misma línea, Santos subrayó que, sin una ciudadanía activa, no hay verdadera transformación urbana. Al respecto, sostuvo que “si una ciudad no escucha, si no conecta con las necesidades reales de su población, no importa cuánta tecnología tenga”.

Incluso, afirmó que “la tecnología bien utilizada ayuda a cerrar brechas; mal utilizada, las puede ampliar”.

El expresidente también pidió establecer principios comunes de gobernabilidad digital. “Debe haber un acuerdo sobre cómo cada país va a administrar la inteligencia artificial. Pensar las relaciones entre inteligencia artificial y gobierno, estamento militar. Eso requiere un mínimo de claridad de gobernanza”, sostuvo.

El Smart City Expo LATAM Congress, que se celebra entre el 10 al 12 de junio en el Centro Expositor de Puebla, México, fue inaugurado por el gobernador Alejandro Armenta Mier; el alcalde José Chedraui; la subsecretaria de Comunicaciones y Transportes, Tania Carro Toledo —en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum—; y Manuel Redondo, presidente de PRONUS, entre otras autoridades locales y federales.

Con el lema 'Creando oportunidades, reduciendo brechas', esta edición reúne a más de 10.000 asistentes en sesiones plenarias, paneles temáticos, zonas de networking, muestras tecnológicas y espacios de vinculación multisectorial. La agenda abarca temas como movilidad sostenible, energía limpia, gobernanza digital, gestión del agua y modelos de ciudad resiliente.

El congreso busca generar proyectos concretos que mejoren la vida urbana en América Latina, una región marcada por desigualdad, fragmentación territorial y crisis climática. Para Santos, son precisamente esos retos por los que las ciudades deben ser lideradas con visión integradora, donde “las oportunidades deben llegar a todos”.

Fabiola Vega, directora general del congreso, destacó que este es el mayor punto de convergencia urbana del continente. “Smart City Expo LATAM Congress es el evento de ciudades más importante de América Latina. Y lo más importante de este evento es que estamos todos: el sector público, el sector privado, la academia, la sociedad civil y los organismos multilaterales”, dijo.

Vega subrayó que el objetivo central no es el intercambio discursivo, sino la articulación de soluciones. “Queremos que de aquí surjan proyectos, que de aquí surjan alianzas, que de aquí surjan conexiones que mejoren la calidad de vida de las personas”, detalló. “La ciudad inteligente es aquella que pone a las personas en el centro”.

Por su parte, Ricard Zapatero, presidente de Fira Barcelona Internacional, celebró la diversidad de actores reunidos. Con esto en mente, afirmó que “lo que mejor funciona en estos eventos es que durante unos días, bajo el mismo techo, tenemos a la gente que tiene la responsabilidad de poner en marcha proyectos”, afirmó.

Para Zapatero, una ciudad verdaderamente inteligente no se mide por la tecnología instalada, sino por su impacto en la vida cotidiana, reiterando que “tiene que ser aquella que permite que todos sus ciudadanos tengan una vida mejor gracias a la tecnología, gracias a los datos, gracias a la conectividad”. EFE

La Agencia EFE cuenta con el apoyo de Pronus para la difusión de este contenido.