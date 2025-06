Lola Lolita pide perdón tras su polémico vídeo con Nil Ojeda: "Me da hasta rechazo y asco a mí misma verlo"

Lola Lolita, una de las influencers más seguidas de España, ha tenido que salir a defenderse públicamente en su perfil de TikTok para dar explicaciones tras la oleada de críticas recibidas por su aparición en la serie "21 Días Entre Millonarios" de Nil Ojeda. En el vídeo, algunos espectadores criticaron la actitud de la ilicitana, considerándola arrogante y poco natural, y acusándola de mostrarse distante o "superior" al resto de participantes.

Estos comentarios encendieron las redes sociales y desataron una avalancha de mensajes de hate, lo que ha llevado a la influencer a pronunciarse públicamente para dar su versión de lo ocurrido. La creadora de contenido, visiblemente afectada, ha querido aclarar cómo vivió la grabación y pedir disculpas a sus seguidores.

"Bueno, es la primera vez que hago un vídeo dando explicaciones, pero sinceramente creo que necesito hacerlo porque a raíz del vídeo de Nil se ha generado una polémica tremenda en torno hacia mí. Voy a ser totalmente sincera, estoy muy mal, así que simplemente quiero hablar con vosotros para expresarme y básicamente aclararlo, o sea, dar mis explicaciones", comienza diciendo Lola en su vídeo.

La influencer relata cómo Nil Ojeda la invitó a participar en la serie y ella aceptó sin dudarlo por la amistad que les une: "Nil está haciendo una serie de 21 Días Entre Millonarios y el sábado de madrugada me llamó y me dijo tal Lola, ¿qué te parece si mañana quedamos aquí y grabamos? Y yo, ok. Sinceramente yo no me había visto en ningún capítulo de la serie, pero yo me llevo súper bien con Nil, siempre le he apoyado en todo lo que ha necesitado y cuando me ha llamado he estado ahí para él".

Lola reconoce que no se identificaba con el perfil del resto de participantes, pero pensó que podría darle su propio enfoque: "No tengo nada que ver con el resto de gente que ha participado en esta serie, creo que soy un perfil totalmente diferente, pero dije, bueno, creo que le puedo dar la vuelta y en vez de ser yo la que les tenga que regalar a ellos, digo, voy a mostrar un lado diferente y que sean ellos los que me tengan que hacer un regalo a mí. Y en mi cabeza, siendo sincera, me parecía algo muy divertido y sonaba genial, pero... al final, el resultado, pues, no ha tenido nada que ver con lo que yo me esperaba".

La tiktoker confiesa que durante la grabación empezó a sentirse incómoda y sobrepasada por la situación: "Quien haya visto el vídeo completo y me conozca de verdad, creo que se ve perfectamente que hay un momento en el que yo ya empiezo a sentirme incómoda, porque es una realidad, la situación me estaba sobrepasando y es que yo creo que la gente que de verdad me conoce se nota que yo ya me... Yo estaba sintiendo que se me estaba yendo un poco todo de control y que nada estaba pasando como yo lo tenía pensado".

En ese momento, decidió exagerar su personaje: "Así que en ese momento digo, pues mira, a tomar viento, yo también voy a exagerarlo todo, voy a interpretar un personaje exagerado, como en algunas ocasiones pues hacen algunos, que no tiene absolutamente nada que ver conmigo y creo que, siendo totalmente sincera, por las formas y la actitud, entiendo perfectamente que en ocasiones cause rechazo, porque es que me da hasta rechazo y asco a mí misma verlo, imagínate".

La influencer pide disculpas a sus seguidores más fieles: "Sé que las personas que lleváis conmigo desde el principio tampoco me reconocéis en ese vídeo y lo siento de corazón. De verdad que lo siento muchísimo si en algún momento os habéis sentido decepcionados, sabéis de sobra que no soy para nada esa persona porque lleváis viéndome a lo largo de años como soy, totalmente, siendo totalmente transparente en mis redes sociales, o sea que espero no volver a haceros dudar nunca de como soy".

Finalmente, concluye asegurando que ha aprendido la lección y que no volverá a fingir para protegerse: "Al menos creo que he aprendido la lección del momento para no cometer los mismos errores. Yo voy a seguir siendo fiel y natural a mí misma sin sentirme presionada y tener que fingir algo que no soy para hacerme una coraza y sentirme mejor, porque he visto lo visto pues ha sido un desastre. Creo que no hace falta volver a decir que es todo contenido".