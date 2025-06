GM trasladará producción de México a EE.UU. por aranceles

(Bloomberg) -- General Motors Co. planea invertir US$4.000 millones en sus plantas en Estados Unidos durante los próximos dos años, con el fin de aumentar la producción de algunos de sus vehículos a gasolina más vendidos, mientras la empresa busca adaptarse a los aranceles del presidente Donald Trump.

La medida ampliará la fabricación de vehículos terminados en las plantas de Michigan, Kansas y Tennessee, informó el martes GM en un comunicado. Con esta inversión, el fabricante podrá ensamblar más de dos millones de vehículos al año en territorio estadounidense.

GM está trasladando la producción de varios de sus modelos más exitosos —incluida una rentable línea de camionetas pickup y el SUV Chevrolet Equinox— desde México a fábricas en EE.UU. Fabricará su camioneta Chevy Silverado en una planta en las afueras de Detroit que originalmente estaba destinada a camionetas eléctricas con bajas ventas.

La empresa, el mayor importador de vehículos en EE.UU., busca reducir su exposición a los aranceles de Trump, estimada en US$5.000 millones. Estas tarifas a las importaciones tienen como objetivo fomentar la fabricación nacional encareciendo los costos de producción en el extranjero.

Las acciones de GM registraron pocos cambios en las operaciones posteriores al cierre del mercado el martes.

Nota Original: GM Dodges Tariffs With Production Shift to US From Mexico (1)

