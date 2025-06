El 'Madleen' denuncia un ataque con dron del Ejército israelí, que ha "abordado ilegalmente" el barco

La denominada Coalición de la Flotilla de la Libertad ha anunciado en la madrugada de este lunes que el Ejército israelí ha "abordado" el barco 'Madleen', poco después de denunciar un ataque con dron en su viaje hacia la Franja de Gaza, donde pretende romper el bloqueo para entregar ayuda humanitaria.

"Se ha perdido la conexión con el 'Madleen'. El Ejército israelí ha abordado el buque", ha señalado en un primer momento en su cuenta de Telegram, informando de que "cuadricópteros rodean el barco y lo rocían con una sustancia irritante blanca. Las comunicaciones están bloqueadas y se escuchan sonidos inquietantes por la radio".

El barco ha sido "atacado/interceptado por la fuerza por el Ejército israelí a las 3.02 (hora central europea, 2:02 hora peninsular española) en aguas internacionales", ha confirmado posteriormente la organización en un comunicado remitido a los medios en el que ha denunciado que la embarcación fue "abordada ilegalmente, su tripulación civil desarmada fue secuestrada y su carga que salvaba vidas, incluyendo fórmula para bebés, alimentos y suministros médicos, fue confiscada".

La organizadora de la Flotilla de la Libertad Huwaida Arraf ha calificado la detención de los voluntarios internacionales de "arbitraria (e) ilegal", por lo que ha pedido que termine "de inmediato".

"Israel no tiene autoridad legal para detener a voluntarios internacionales a bordo del 'Madleen'", ha asegurado la abogada palestino-estadounidense, alegando que éstos "no están sujetos a la jurisdicción israelí y no pueden ser penalizados por entregar ayuda o desafiar un bloqueo ilegal".

Además, ha acusado al Ejecutivo del primer ministro Benjamin Netanyahu de "desafiar las órdenes vinculantes de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)" para permitir el suministro de ayuda a Gaza sin obstáculos, al incautar el cargamento del 'Madleen'.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores israelí ha indicado en su cuenta de la red social X que "todos" los pasajeros del 'Madleen' se encuentran "sanos y salvos", en un mensaje acompañado de imágenes en vídeo donde se ve a los voluntarios con chalecos salvavidas.

"El 'show' ha terminado", ha celebrado la cartera diplomática sobre lo que ha calificado de "yate selfie" y "yate de celebridades", tras defender que "hay formas de entregar ayuda a la Franja de Gaza que no implican selfies en Instagram" y asegurar que el 'Madleen' es en realidad "un truco mediático (que incluye menos de un camión cargado de ayuda)".

Poco antes del asalto al barco, la Armada israelí ha ordenado a la Flotilla que "cambie de rumbo debido a su aproximación a una zona restringida". "La zona marítima cercana a la costa de Gaza está cerrada al tráfico naval como parte de un bloqueo naval legal. Si desea entregar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, puede hacerlo a través del puerto de Ashdod, utilizando los canales y centros de distribución establecidos", ha señalado una militar israelí en un vídeo difundido por el Ministerio.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ordenó este domingo al Ejército que "actúe" para que la Flotilla no llegue al enclave palestino, tomando para ello "las medidas necesarias", y aseguró que su país "actuará contra cualquier intento de romper el bloqueo o ayudar a organizaciones terroristas, en el mar, el aire y la tierra".

La Flotilla de la Libertad, que reivindica la importancia del Derecho Internacional a través de la desobediencia civil y la acción no violenta, ha llevado a cabo numerosos intentos de entregar suministros a la población de Gaza desde que Israel impuso un bloqueo marítimo al enclave en el año 2007.