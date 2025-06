Nieves Álvarez asegura que nunca ha hecho nada que no quisiese hacer en su trabajo

Nieves Álvarez está disfrutando de un fin de semana súper especial al presentar la Pasarela Adlib Ibiza 2025 por su 54 aniversario en Sa Pedrera, en Sant Antoni de Portmany. Un evento en el que la modelo ha ejercido de maestras de ceremonias derrochando la elegancia que le caracteriza.

Allí, Nieves ha sido preguntada por la noticia de la semana: la denuncia que Paloma Lago ha interpuesto por una presunta agresión sexual al conselleiro del Mar de la Xunta de Galicia, Alfonso Villares, por unos hecho acaecidos a finales de 2024.

"Ay, perdóname, no sé qué ha salido, ay, me he perdido, pero vale, como no leo, lo que hay que leer", confesaba la modelo y, además, aseguraba que ella por suerte no ha tenido que vivir situaciones incómodas en su trabajo: "Os aseguro que he tenido una profesión estupenda, todo el mundo me ha respetado, me ha querido, no he vivido situaciones incómodas".

Eso sí, aclaraba que "he vivido situaciones, pero no por mi profesión, sino por la vida que llevamos y que vivimos, y que son situaciones que me pueden pasar a mí, o que te pueden pasar a ti, o a lo mejor las he vivido incluso cuando ni siquiera era modelo, es decir, es la vida en sí".

En este contexto, Nieves afirmaba que nunca ha tenido reparo en decir 'no' a una propuesta de trabajo que no le llamase la atención: "Yo siempre he dicho lo que he querido y he dicho que no a lo que he querido".

Además, explicaba que "esos tópicos de la moda de que a veces las modelos hacemos todo lo que nos digan, no es verdad, es que nunca ha sido cierto". Tanto es así que recordaba cuando "yo me corté el pelo a escondidas porque mi agente me decía que no me podía cortar el pelo y yo dije 'me corto el pelo porque quiero' y me lo corté, jamás he hecho un trabajo ni un catálogo de moda baño, por ejemplo, si no me sentía cómoda, yo jamás he hecho nada que no estuviese segura de lo que hacía".

En cuanto a ser carne de cañón de los paparazzis, la modelo empatizaba con ellos porque "sé que hacen su trabajo, con lo cual al final no puedes evitarlo y mientras lo hagan con el respeto que siempre lo hacen, pues... al final a veces les veo y digo 'chicos, hello'", aunque reconocía que "a veces te incomoda más o menos".