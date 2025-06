Luis de la Fuente: "Desde este momento, nuestro objetivo es el Mundial"

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, afirmó de manera contundente que, "desde este mismo momento", después de perder la final de la Liga de Naciones contra Portugal, "el objetivo" de España es ir a por el Mundial 2026, al tiempo que dejó claro que Lamine Yamal debería ser Balón de Oro.

El técnico de la 'Roja' empezó su rueda de prensa tras la derrota en los penaltis en Múnich dando "condolencias a la familia de un aficionado que ha fallecido". "Eso nos hace darnos cuenta de lo que es importante en esta vida", apuntó, antes de hablar de lo que les dijo a los jugadores aún en el césped tras la derrota.

"Era poner en valor lo que habían conseguido, reconocer el orgullo que sentimos de dirigirles. Desde este mismo momento, estamos ya pensado en el próximo Mundial, ese es nuestro objetivo. Siguiendo este camino llegaremos lejos", afirmó.

De la Fuente explicó por qué quitó a Lamine Yamal en la prórroga y lamentó el fallo de Álvaro Morata en la tanda. "Queríamos dar más energía al partido, más control, llegada y pegada, reactivar las bandas. Está cansado porque desde el jueves a hoy ha habido poco descanso, lleva un año duro, tiene 17 años, y hay que dosificarlo cuando corresponde", comentó.

"La tanda, los que han marcado ham sido de un nivel alto, a Álvaro le han acertado el lado. Hay veces que no quiere tirarlos nadie, quienes los tiran hay que ponerlo en valor. Álvaro es un campeón, un referente para nosotros, lamento mucho especialmente que haya sido él, no pasa nada. Yo he sido quien le ha dicho que lo tirara y el responsable soy yo", añadió.

El seleccionador de la 'Roja' felicitó a Portugal y confesó que no hubiese cambiado nada de su planteamiento. "Cuando ha terminado el partido, hemos intercambiado palabras con el rival, todos me han dicho que ha sido la mejor selección con la que se han enfrentado. Poca cosa se podía cambiar. Mucho nivel en ambos equipos, no hemos acertado en alguna ocasión", afirmó.

"El otro día ganamos teniendo menos posesión que Francia. A veces tirar más, tener posesión, las cosas se han hecho para ganar, pero cuando tienes un equipo enfrente que es capaz de golpearte también, aprovecho para felicitar a Portugal, o tienes más acierto o el rival te golpea también. Según los datos hemos hecho muchas cosas bien. Orgulloso del trabajo, de la trayectoria, de la imagen que hemos dado, orgulloso de estos jugadores", añadió.

"Solo valorar el éxito por ganar o no, me parece injusto. El éxito es estar en disposición de ganar. Portugal también ha hecho cosas muy bien. Esta selección estará siempre en disposición de ganar, hay mucha calidad. Hay que seguir mejorando, tenemos futbolistas que todavía tienen que explotar, garantía de éxito, tenemos un modelo de éxito porque tenemos futbolistas para poder desarrollarlo", insistió.

Por otro lado, De la Fuente fue preguntado por las opciones de Lamine Yamal de ganar el Balón de Oro, después de fallar este domingo en la lucha por la Liga de Naciones. "Yo no tengo ninguna duda, viene de ser campeón de Europa con la selección, finalista de la Liga de Naciones, ha ganado la Liga y la Copa con su club, tiene un talento fantástico", apuntó.

"Para mí, no es que sea candidato al Balón de Oro, para mí es el mejor jugador, y ha hecho méritos suficientes para ser Balón de Oro. Le queda recorrido y tenemos que ser prudentes en su desarrollo, pero es un futbolista que tiene todo para ser elegido Balón de Oro, tiene un talento que pocos lo tienen", terminó.