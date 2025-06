Ucrania detiene el intercambio de prisioneros con Rusia por problemas de coordinación

El negociador jefe de la delegación rusa en las conversaciones con Ucrania en Estambul, Vladimir Medinski, ha acusado a Kiev de suspender de manera indefinida el intercambio de prisioneros de guerra estipulado en su último encuentro de esta semana en la metrópolis turca, circunstancia confirmada por Ucrania porque está percibiendo problemas de coordinación y le falta "información crítica" aunque ha remarcado que se trata de una cuestión provisional y que el proceso sigue en marcha.

En un mensaje publicado en su cuenta de Telegram, Medinski asegura que este pasado viernes Rusia comenzó el traslado a Ucrania de más de 6.000 cadáveres de militares ucranianos fallecidos, así como para intercambiar prisioneros de guerra heridos, gravemente enfermos y menores de 25 años.

De momento, el primer lote de cuerpos congelados de soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania, 1.212 en total, aguarda en la zona de intercambio mientras que los negociadores ucranianos ya tienen "la primera lista de 640 prisioneros de guerra, de las categorías "heridos, enfermos graves y jóvenes", necesaria para iniciar el canje.

Ahora, según el jefe del grupo negociador ruso, el grupo de contacto del Ministerio de Defensa ruso se encuentra en la frontera con Ucrania. El grupo negociador ucraniano ni siquiera llegó al lugar del intercambio, afirma Medinski antes de indicar que Ucrania ha proporcionado "razones variadas y bastante extrañas" sobre esta situación, sin dar detalles

Rusia y Ucrania esperan canjear 2.400 militares vivos, 1.200 por cada bando, como parte del acuerdo.

"Instamos a Kiev a que cumpla estrictamente el calendario y todos los acuerdos alcanzados y a que inicie de inmediato el canje", ha subrayado, antes de asegurar que la parte rusa está "lista para trabajar" cuando Ucrania se preste a ello porque "Rusia siempre cumple con su palabra".

UCRANIA PIDE MÁS INFORMACIÓN Y MEJORAR LA COORDINACIÓN

En un comunicado recogido por los medios del país el organismo ucraniano encargado de organizar su parte del canje ha explicado que ha pedido a Rusia "información crítica" a la hora de completar el procedimiento aunque ha remarcado que es un detalle de poca trascendencia y que el canje sigue en marcha.

Además, Ucrania dice no entender por qué Rusia está trasladando ya los cuerpos sin vida de los militares cuando en Estambul no se discutió fecha alguna para este canje. "Sobre la repatriación de los cadáveres, se llegó a un acuerdo. No se acordó la fecha. En lugar de implementar sistemáticamente lo acordado, la parte rusa ha recurrido a acciones unilaterales que no fueron tratadas en el marco del proceso conjunto", ha explicado el Cuartel General de Coordinación para el Tratamiento de los Prisioneros de Guerra.

"Además, la parte rusa presentó otras listas que no se ajustan al enfoque acordado, así que Ucrania ha respondido con sus comentarios pertinentes, y esperamos el siguiente paso por parte de Rusia", ha añadido.

"Vamos a seguir trabajando en el intercambio de enfermos, heridos, jóvenes y caídos en combate", ha asegurado el organismo ucraniano antes de lamentar que Rusia está intentando "manipular el proceso" con "declaraciones unilaterales".

"Instamos a la parte rusa a que cese las maniobras sucias y retome el trabajo constructivo para que ambas partes repatrien a sus ciudadanos e implementen el acuerdo con rigor en los próximos días", remacha el comunicado.