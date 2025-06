Karla Sofía Gascón hace balance de este último año: "No he parado"

Karla Sofía Gascón acudió este viernes, 6 de junio, a la 9ª entrega de los Premios Diversa que reconoce a referentes del colectivo LGTBIQ+ y fue unas de las galardonadas de la noche por ser una referente internacional en la lucha por los derechos trans.

Allí, la actriz atendió a los medios de comunicación e hizo balance de sus últimos meses, los más convulsos en su carrera profesional: "No nos queda otro remedio a los seres humanos que sortear los obstáculos y combatir las adversidades, si no ¿dónde estaríamos cada uno de nosotros en este mundo?".

La situación a la que se ha enfrentado ella es un bache más en el camino y no dudaba en empatizar con el resto de personas, ya que "a veces pensamos que los problemas de los demás no son tan importantes como los nuestros, pero todos sufrimos y pasamos muchas calamidades... y nos levantamos todos los días y vamos a trabajar aunque no tengamos ganas".

En cuanto a si ha aprendido algo de lo que ocurrió y ahora tiene más cautela a la hora de expresar sus opiniones, Karla explicaba que "cuanta más responsabilidad tienes, porque más conocida eres y tu voz llega a más personas, creo que tenemos que medir un poco lo que decimos y cómo nos comportamos", algo que "no me gusta, pero lo entiendo", por lo que "intento mesurarme un poco".

Pasado el tiempo, Karla no cree que la polémica le haya afectado a su carrera profesional ya que "no he parado, todavía no he parado ni quiero parar. Yo lo que quiero es seguir y no parar, continuar uno tras otro y tengo muchas cosas, pero cada una a su tiempo".