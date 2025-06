Nueva especie de pterosaurio es la primera descrita en Japón

Paleontólogos han descubierto una nueva especie de pterosaurio del Cretácico Superior de Japón, la primera vez que un pterosaurio recibe su nombre a partir de fósiles corporales hallados en el país.

La especie, Nipponopterus mifunensis, se identificó a partir de una vértebra cervical parcial descubierta originalmente en la década de 1990 en la formación geológica del Grupo Mifune, en la prefectura de Kumamoto, ubicada en la isla de Kyushu, al sur de Japón.

Tras una reevaluación detallada mediante tomografía computarizada avanzada proporcionada por la Universidad de Kumamoto y un posterior análisis filogenético, el equipo de investigación concluyó que el espécimen representa un nuevo género y especie dentro de la familia Azhdarchidae, un grupo conocido por albergar algunos de los animales voladores más grandes que jamás hayan existido.

El estudio se publica en la revista Cretaceous Research.

El fósil se exhibe actualmente en el Museo de Dinosaurios Mifune, en la prefectura de Kumamoto, ofreciendo a los visitantes una visión excepcional de los antiguos cielos de Japón.

"Este es un gran avance para la paleontología japonesa", afirmó en un comunicado el Dr. Naoki Ikegami, del Museo de Dinosaurios de Mifune. "Hasta ahora, ningún pterosaurio había recibido un nombre formal a partir de restos óseos hallados en Japón. Este descubrimiento proporciona una nueva perspectiva crucial sobre la diversidad y evolución de los pterosaurios en el este de Asia".

HASTA 3,5 METROS

Curiosamente, el Nipponopterus podría haber tenido una envergadura cercana a los 3-3,5 metros y haber vivido durante el Turoniense-Coniaciense del Cretácico Superior, lo que lo convierte en uno de los primeros miembros conocidos de su linaje.

La sexta vértebra cervical (hueso del cuello) recién identificada del Nipponopterus mifunensis revela un conjunto de características sorprendentes que no se observaban en ninguna especie conocida previamente. En particular, presenta una quilla dorsal prominente y elevada que recorre la parte posterior del hueso, extendiéndose no solo sobre la epífisis, sino a través de todo el pedúnculo postexapófisario.

Otros rasgos distintivos incluyen un surco largo que recorre la parte inferior (surco ventral), un cóndilo de forma subtriangular y una posición inusual de las postexapófisis que se proyectan hacia los lados.

Estas características distinguen a Nipponopterus mifunensis de todos los demás pterosaurios azdárquidos conocidos. El análisis filogenético lo ubica dentro de la subfamilia Quetzalcoatlinae, identificándolo como un pariente cercano tanto del misterioso "azdárquido Burkhant" de Mongolia como del gigante Quetzalcoatlus de Norteamérica.

El estudio fue el resultado de una colaboración internacional entre investigadores de la Universidad de Shihezi (China), el Museo de Zoología de la Universidad de São Paulo (Brasil) y un equipo en Japón del Museo de Dinosaurios Mifune, la Universidad de Kumamoto y la Universidad de Hokkaido.

Los investigadores trabajaron en estrecha colaboración, combinando su experiencia en análisis de fósiles, tecnología de imágenes, modelado analítico y estudios evolutivos.

"Es un hermoso ejemplo de cómo la ciencia trasciende fronteras", señaló el profesor Toshifumi Mukunoki, de la Facultad de Ciencia y Tecnología Avanzadas de la Universidad de Kumamoto.