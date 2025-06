Dani Vivian: "Ganar te hace seguir ganando y nos sentimos con esa fuerza"

El central del Athletic Club y la selección española Dani Vivian cree que "ganar te hace seguir ganando" y que la Eurocopa conseguida el pasado verano en Alemania ha dado al grupo "fuerza" de cara a los futuros retos, apuntando que para "llegar bien" al Mundial del año que viene es importante seguir "prestando atención" al presente, mientras que tiene claro que el Balón de Oro "sería el reconocimiento más grande" que se le podría dar a "un fuera de serie" como Lamine Yamal.

"Lo único que ha podido cambiar del año pasado a este es que el sentimiento de grupo que tenemos cada vez es más fuerte. Siempre ha sido muy bueno, pero cada vez es mejor. Ganar la Eurocopa te da ese plus de confianza porque ganar te hace poder seguir ganando y nos sentimos un poco así, con esa fuerza", afirmó Vivian en una entrevista a Europa Press durante la concentración del equipo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

El domingo, la 'Roja' podría revalidar ante Portugal el título de la Liga de Naciones, pero Vivian, hablando antes del duelo contra Francia en el que se impuso la actual campeona de Europa, tiene claro que lo presente "siempre" es "lo más importante". "Además, para poder llegar bien, por ejemplo, al Mundial, que sin duda es lo más grande, hay que prestar toda la atención al ahora, y ahora mismo el torneo más importante que puede haber es la Nations League. Así lo enfocamos, así lo vemos y con esa ilusión vamos", explicó.

Todo ello en una temporada cargada de partidos para los jugadores, un motivo por el que el central del Athletic sabe que "hay que saber separar" cuando estás en "una dinámica" de jugar "cada tres días". "Es muy importante tener disciplina con uno mismo y dentro del grupo, porque eso ayuda a que las cosas vayan bien, a que te sientas bien y a que todos podamos dar nuestro mejor nivel. Llevamos todos muchísimos partidos, pero tenemos claro lo que queremos", agregó.

"Nos entendemos muy bien y sientes que es todo muy fácil. Sí que es verdad que con todos los compañeros es todo muy fácil, con cualquier pareja que tengas de central o laterales, pero bueno, con Unai (Simón)estamos muy acostumbrados y nos entendemos con la mirada. Hay diferentes situaciones de juego que sí que lo hacemos muy compenetrados", dijo sobre la conexión especial que tiene con su compañero de club y portero de la selección.

A Vivian también le ayuda que tanto su club como la selección tienen una misma "idea defensiva". "Muchas veces tenemos la defensa tan adelantada que cuando miro para atrás digo 'madre mía, como nos peguen aquí un pelotazo estamos uno para uno'. Pero no, solemos estar siempre bien organizados. Somos muy presionantes, y eso te expone a muchos duelos defensivos", apuntó.

Sobre su papel en la 'Roja', el vitoriano manifestó que desde el primer momento se sintió "muy integrado, muy fuerte y muy respaldado". "Cuando vas jugando partidos, vas cogiendo más experiencia y más poso. Tengo muy claro cuál es la idea de juego que nos pide el míster, la idea de juego que tenemos todos, y estoy muy contento y con mucha ilusión de que llegue todo", señaló.

"No tengo un problema en jugar en la izquierda, pero sí que es verdad que me siento cómodo en el perfil derecho. En los últimos años siempre he jugado en la derecha, y me he mantenido ahí. Todo es una cuestión de visualizar las cosas para posicionarte distinto según la situación en la que estés", detalló el campeón de Europa sobre en qué perfil del centro de la zaga se siente más cómodo.

Por último, Vivian opinó sobre el Balón de Oro. "No me lo he planteado porque yo ese tipo de premios individuales me gusta esperar a cuando llegan para valorarlos. Por ejemplo, Rodri fue para mí un ganador claro, y estoy supercontento y orgulloso de él. Lamine (Yamal) es un fenómeno, un fuera de serie, y sería el reconocimiento más grande que se le puede dar. Todos le vamos a apoyar en ello", sentenció.