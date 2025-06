Eva González, de cómo es Cayetano Rivera como padre, a su reencuentro con Lucía Rivera

Muy emocionada, y sin poder contener sus nervios ya que en lugar de presentadora del evento era una de las premiadas de la noche por su faceta de 'Visionaria', Eva González se ha convertido en uno de los nombres propios de la gala de los Elle Style Awards que se ha celebrado este miércoles en el Teatro Real.

"Estoy muy feliz porque normalmente yo nunca soy la protagonista en este tipo de eventos, normalmente los conduzco y al final vengo mucho más nerviosa que cuando tengo el papel de presentadora. Ser premiada es como algo más personal" ha revelado a su llegada al evento, en el que ha deslumbrado con un impecable vestido blanco con una malla de discretos brillos y escote cuadrado.

Un día muy especial para Eva en el que ha hablado orgullosa sobre el 'hombre' de su vida, su hijo Cayetano -fruto de su matrimonio fallido con Cayetano Rivera-, que "ya tiene 7 años y a lo tonto es un hombrecito. Lo ves crecer y pasa un año y otro y dices, madre mía, ¿en qué momento?". "Me lo pone fácil, es buen hijo, es inquieto, es travieso, sí, claro, mola un ratito. Desde luego no nos aburrimos" ha confesado divertida.

"La maternidad es un antes y un después para mí en la vida. O sea, tu prioridad ya no eres tú, tu prioridad es él y para mí creo que no va a cambiarme eso nunca" ha asegurado, reconociendo que aunque la conciliación no es fácil para compaginar el cuidado del pequeño con sus compromisos profesionales, "me voy arreglando como buenamente puedo, entre el padre, mi madre, mi hermana, como podemos".

Y es que como afirma rotunda, Cayetano y ella forman un gran equipo a pesar de su separación en octubre de 2022: "Hombre, siempre. Es el de su padre y yo soy su madre, o sea, y eso no va a cambiar nunca".

Admitiendo que no sabría definirse como madre -"Yo creo que es la pregunta más difícil que me han hecho en la vida y no sabría, no sabría contestártela de verdad" ha afirmado- Eva lo ha tenido más claro cuando le hemos preguntado por el torero, asegurando que "es muy buen padre. Es el padre de mi hijo y nunca voy a tener una mala palabra para él".

Sobre lo que sin embargo ha preferido no pronunciarse ha sido sobre la hija de Cayetano, Lucía Rivera -que también ha asistido a la gala- después de que los rumores de mala relación entre ambas se hayan reavivado por las declaraciones de la joven asegurando que "la única que ha contado con el visto bueno por ahora" de las parejas de su padre ha sido la portuguesa María Cerqueira. Un tema sobre el que la presentadora de 'La Voz' ha hecho oídos sordos, sin confirmar ni desmentir cómo se lleva con la modelo.