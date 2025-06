EE.UU. no dará apoyo aéreo a fuerza aliada que planean el Reino Unido y Francia

(Bloomberg) -- Estados Unidos se niega a proporcionar defensas aéreas para respaldar la “fuerza de seguridad” que el Reino Unido y Francia están planeando en la Ucrania de posguerra, según señalaron fuentes al tanto del asunto.

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha insistido en que el respaldo de EE.UU. es esencial para disuadir a Rusia de violar cualquier acuerdo de alto el fuego en el futuro. Sin embargo, los aliados europeos han llegado a la conclusión, tras mantener conversaciones con sus homólogos estadounidenses, de que el presidente Donald Trump no proporcionará las garantías que han solicitado para respaldar la “coalición de voluntarios” liderada por Europa, según las fuentes, que pidieron mantener el anonimato al revelar conversaciones privadas.

El gobierno británico declinó hacer declaraciones, mientras que la Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La reticencia de EE.UU. a proporcionar el respaldo solicitado por sus socios europeos pone de manifiesto las discrepancias entre los aliados occidentales sobre cómo hacer frente a la agresión rusa en Ucrania. Los funcionarios europeos habían afirmado que, para disuadir a Rusia, era necesaria la garantía de EE.UU., junto con una fuerza ucraniana fuerte respaldada por entrenamiento y tropas aliadas.

“Debe haber un respaldo de EE.UU.”, afirmó Starmer en febrero. “La garantía de seguridad de EE.UU. es la única forma de disuadir eficazmente a Rusia de volver a atacar Ucrania”. El Reino Unido y Francia habían estado tratando de persuadir a Trump para que ofreciera poderío aéreo, así como vigilancia fronteriza e inteligencia, según informó anteriormente Bloomberg.

A pesar de habe reducido sus expectativas sobre la posible oferta de EE.UU. a la Ucrania de posguerra, el Reino Unido y Francia siguen esperando que EE.UU. continúe proporcionando inteligencia y vigilancia de la frontera entre Ucrania y Rusia, según las fuentes. Algunos funcionarios europeos también esperan que Trump intervenga si las tropas británicas y francesas son atacadas por Rusia en Ucrania, pero creen que es poco probable que ofrezca tal garantía por escrito, según una de las fuentes.

Además, los gobiernos europeos han ajustado su evaluación de lo que se necesita para disuadir a Rusia. Ahora creen que una combinación de las fuerzas ucranianas, el entrenamiento de los aliados, las tropas y aviones europeos estacionados en el flanco oriental de la OTAN y las patrullas en el Mar Negro es suficiente, según una de las fuentes.

“Apreciamos el trabajo que los aliados, en particular Francia y el Reino Unido, junto con Alemania y otros, han realizado para desarrollar la coalición de voluntarios”, declaró el embajador de EE.UU. ante la OTAN, Matthew Whitaker, a los periodistas en Bruselas el miércoles. “Contamos con todos nuestros aliados europeos para que sigan asumiendo el liderazgo en la aportación de recursos militares y el capital político necesario para hacer realidad las garantías de seguridad”.

La fuerza aliada, que ayudaría a garantizar la seguridad del espacio aéreo, la costa y el territorio de Ucrania mediante el despliegue de tropas europeas lejos de la frontera, en puertos e infraestructuras críticos, y el suministro continuo de material militar, depende de un acuerdo de paz, que los funcionarios europeos consideran cada vez más improbable.

El Reino Unido y Francia han terminado de definir dónde se basará la fuerza y cómo operará, pero han congelado el plan hasta que se reanuden las negociaciones para el alto el fuego, según las fuentes.

La aparente determinación del presidente ruso, Vladímir Putin, de continuar su ofensiva contra Ucrania y la exigencia de Trump de que Europa asuma la responsabilidad de su propia seguridad han empujado a los aliados a aumentar el gasto en defensa y a planificar cómo garantizar que Rusia no vuelva a atacar Ucrania si se alcanza la paz.

De los 30 participantes en la coalición, que también incluye a países no europeos como Canadá, Australia, Japón y Nueva Zelanda, quince han ofrecido fuerzas que incluyen aviones, buques de guerra y otro equipo militar, según informó Bloomberg en abril. Sin embargo, los países que se han comprometido firmemente a enviar tropas son menos de diez.

Trump se reunirá con sus aliados en la cumbre del Grupo de los Siete en Canadá y en la cumbre de la OTAN a finales de este mes. La OTAN tiene previsto pedir a Europa y Canadá que aumenten sus reservas de armamento y equipamiento en torno a un 30% en los próximos años, lo que supondrá un enorme esfuerzo financiero para la mayoría de las capitales. El nuevo y ambicioso objetivo que se acordará —destinar el 5% al gasto en defensa y políticas relacionadas— está diseñado para satisfacer la demanda de Trump de que Europa asuma una mayor parte de la carga de la seguridad.

--Con la colaboración de Ania Nussbaum, Alex Wickham y Andrea Palasciano.

