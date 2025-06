Ana Herminia sorprende con sus conciliadoras palabras hacia Bárbara Rey: "No deja de ser su madre, nos duele"

Inseparable de Ángel Cristo Jr. y demostrando que es su mayor apoyo y están en su mejor momento a pesar de la 'mediación' de pareja a la que se sometieron recientemente en el plató de '¡De Viernes!', Ana Herminia ha arropado al hijo de Bárbara Rey en la entrega de los Premios Naranja y Limón otorgados por la Peña Periodística Primera Plana, una gala en la que ha recibido el Premio Limón por su trato "ácido" con la prensa en el último año.

Defendiendo a su marido a capa y espada, la venezolana ha asegurado que a pesar de este reconocimiento, "siempre tratamos con mucho respeto a la prensa. Me parece que tienen un trabajo súper complicado, difícil. Y ya las horas de espera, el calor, el frío... Y para que un personaje venga y los trate mal, pues, no. Ángel y yo no somos eso".

Durante su discurso al recoger el Premio Limón, Ángel confesó que se arrepiente de la manera en la que hizo pública su guerra contra su madre, sin ocultar que no se siente "orgulloso" y que a día de hoy hubiese contado las cosas de otra manera. Unas sinceras declaraciones que Ana Herminia ha comentado emocionada, revelando que "la gente piensa que Ángel es frío y que no siente ni padece lo de su madre".

"Le ha dolido mucho hacerlo, porque de la manera como se manejó, no era lo que él hubiese querido. Pero es lo que hay. Por eso quiero que él, ese sueño de cómo él quería contarlo, lo plasme en sus memorias. Y que se trate el tema un poquito más de otra manera, porque no deja de ser su madre. Es algo que le duele, que nos duele, que sufrimos. Yo lo sufro como si me pasara a mí. Porque le amo, le adoro, y yo soy la que vivo con él de las puertas para adentro. Y sé lo que sufre. Y cómo lo vive. Aunque a veces de cara a la tele se vea como a alguien muy frío, pues yo veo a ese niño en casa" asegura, admitiendo por primera vez el gran dolor de ambos por su ruptura total con Bárbara.

Sin embargo, tiene claro que en su guerra "me desvinculo totalmente y voy a mantenerme al margen, no es mi problema". "En su momento, para que parara todo esto, hablé. Y fue lo peor que he podido hacer en mi vida. Yo no soy quién" ha expresado, confesando que aunque ella no ha impedido a la vedette que vea a su nieta, si fuese la madre de esa niña, haría las cosas de otra manera. "O sea, esa personita tiene a su madre, yo lo que puedo ayudar, ayudo, pero que eso no va en mí. Es que no tengo nada que ver en eso. O sea, si fuese mi hija, pues ya ahí sería otra cosa. Pero no lo es" ha zanjado.