Megan Maxwell: La novela romántica ya no se esconde en las estanterías

Ceuta (España), 3 jun (EFE).- La escritora Megan Maxwell, considerada una de las más firmes exponentes de la novela romántica española, considera que este género "ya no se esconde en las estanterías" sino que está "arriba", después de que "siempre ha sido denostado y de segunda categoría" pese a que "es lo que más se vende en el mundo".

"La gente ya ha dicho que lee novela romántica porque les da la gana y que les da igual que uno piense si soy ésto o aquello", ha reflexionado en una entrevista con EFE en Ceuta -una ciudad autónoma española en el norte de África-, donde participa en la Feria del Libro de la ciudad junto a su hija, la también escritora Sandra Miró.

Megan Maxwell (Nuremberg, Alemania, 1965) es el seudónimo de María del Carmen Rodríguez del Álamo, una de las autoras más vendidas en España y en Latinoamérica, con más de 60 libros en el mercado, la adaptación cinematográfica de "Pídeme lo que quieras" -"un sueño hecho realidad", dice- y la serie, que se estrenará en breve, "¿A qué estás esperando?".

En su opinión, la clave de su éxito radica en que se ha mantenido firme en sus principios sin rebajar el carácter de sus protagonistas:"Siempre me he querido sentir orgullosa de ser mujer y si te caes te vuelves a levantar sin que pase nada".

De padre estadounidense y madre española, entiende que esta larga trayectoria se consigue "trabajando muchísimo" porque saca una media de tres libros al año que el próximo año quiere bajar a dos.

El "impulso" para escribir tanto lo saca de sus "guerreras y guerreros", como llama a sus lectores: "Me impulsan las ganas que tienen ellos de leer y también las ganas que tengo yo de escribir porque me gusta mucho escribir, de ahí que no me lo tomo como un trabajo sino que hago tres libros al año porque me gusta estar siempre histérica, como yo digo".

"Soy la persona más feliz del mundo y tengo claro que si fuera por obligación, como estaba en otros trabajos, y puedo asegurar que no hubiera hecho ni la mitad de lo que he hecho hasta ahora", asegura.

Ganadora de más de una docena de premios, entre ellos el Premio Internacional Seseña de Novela Romántica (2010), ha destacado que la novela romántica tiene en España "una salud maravillosa por la cantidad de escritores y escritoras que había, que hay y que están por salir". EFE

