Elena Tablada rompe su silencio tras su derrota en los tribunales frente a Javier Ungría

Este fin de semana se confirmaba la noticia: Javier Ungría ha vencido uno de los frentes abiertos que tiene contra Elena Tablada en los tribunales. La diseñadora demandó a su exmarido solicitándole el pago de la pensión alimenticia de su hija Camila (5) correspondiente al periodo comprendido entre 2022 y 2024 con carácter retroactivo.

Y tal y como revelaba Kike Calleja en 'Fiesta', la jueza le ha dado la razón al exconcursante se 'Supervivientes 2024' al considerar que había pagado incluso más de lo que el correspondería al hacerse cargo de las cuotas íntegras del colegio de la menor.

"Es una buena noticia en este farragoso procedimiento. Que la jueza, en ciertos aspectos importantísimos para mí en cuanto al cuidado de mi hija, me vaya dando la razón me produce satisfacción", reaccionaba Javier, reconociendo que aunque está acostumbrado a que "me pongan a parir como persona, cuando alguien pone en tela de juicio mi papel como padre eso sí que me fastidia un poquito".

"Estoy satisfecho, pero prudente. Y todavía esto puede dar muchas vueltas, siempre (...) son pequeñas batallitas, la verdad. Tengo muchas cosas abiertas y esto, pues, gracias a Dios ha ido bien. Pero bueno, ya te digo que esto, como se puede recurrir... No se sabe" añadía ante las cámaras de Europa Press.

También Elena ha roto su silencio tras su derrota en los juzgados. En declaraciones al diario 'ABC' la ex de David Bisbal ha dejado claro que las cantidades que reclama a Ungría "corresponen a Camila. Es un derecho de ella. El padre compensa con pagos hecho por él voluntariamente, lo que es completamente arbitrario e injusto para la menor". "De todas maneras, si no se lo quiere dar, no me preocupa, yo la sacaré adelante, saldremos adelante como siempre hemos hecho" ha afirmado muy enfadada.

Su intención, como ha trascendido, sería recurrir la sentencia, puesto que como han desvelado en 'Y ahora Sonsoles' Elena creería que Javier ha desviado el dinero que ha ganado en 'Supervivientes' y estaría convencida de que ha cerrado su restaurante como estrategia para no pagar, por lo que ella no se va a rendir y va a seguir luchando por el bienestar de su hija.

Y dejando claro que no está preocupada en absoluta por este asunto, la diseñadora ha reaparecido ante las cámaras de lo más sonriente; eso sí, evitando detener su coche y revelar cómo se encuentra tras este varapalo judicial y dejando en el aire cuáles serán los próximos pasos que dará.