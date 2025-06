El Departamento de Salud de Filipinas pide declarar una emergencia nacional por el VIH

Manila, 3 jun (EFE).- El Departamento de Salud de Filipinas urgió este martes a declarar una emergencia de salud por el aumento de casos de VIH en el país asiático, donde los casos han crecido un 411 % en la última década y continúan en ascenso.

"Podemos declarar una emergencia de salud pública, una emergencia nacional para el VIH (...) toda la sociedad y el Gobierno pueden ayudarnos en esta campaña para reducir los nuevos casos" afirmó el secretario de Salud, Teodoro Herbosa.

"Si no detenemos la propagación, llegaremos a más de 400.000 personas que viven con el VIH", dijo Herbosa.

Según el último informe del Departamento de Salud del país asiático, los casos mensuales del primer trimestre de 2025 se situaron en 1.700, un aumento del 50 % respecto al mismo periodo del año pasado.

Este alza es especialmente notable entre la población joven, de entre 15 y 24 años. Si en el primer trimestre de 2024 se detectaron 1.038 casos, en el mismo periodo de este año aumentaron a 1.686, un aumento del 62,4 %. El perfil de las personas con VIH en Filipinas se concentra en los hombres, que conforman consistentemente en los últimos informes trimestrales el 95 % de los casos detectados.

Entre 2012 y 2023, las nuevas infecciones diarias crecieron un 411 %, según datos oficiales del Departamento de Salud, una tendencia continuó al alza en 2024, cuando se detectaron 1.480 nuevos casos al mes frente a los 1.437 diagnosticados en 2023.

Entre las causas comúnmente citadas para explicar el aumento de los casos figura el bajo uso de los anticonceptivos en este país conservador, en el que el 80 % de la población profesa el cristianismo y donde la Iglesia católica se ha opuesto tradicionalmente a los preservativos y a la educación sexual.

Sin embargo, frente al llamado a declarar una emergencia de salud nacional, expertos de la sociedad civil recordaron que el aumento de los números de VIH también se debe a que Filipinas es capaz de detectar más casos.

"Sí, los casos de VIH están aumentando en Filipinas. Pero eso no es todo. Hoy en día, más personas se hacen la prueba que nunca (...) por eso estamos viendo las cifras, no solo porque el problema haya empeorado", afirmó la organización Love Yourself (Quiérete), que ofrece pruebas del VIH gratuitas a todo el que se acerque por sus oficinas, en la red social Facebook. EFE