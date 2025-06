Doria Medina sobre protestas de seguidores de Morales: "Ya no tiene el apoyo que tenía"

Sevilla (España), 3 jun (EFE).- El candidato del Bloque de Unidad de la Oposición democrática a las elecciones presidenciales de agosto próximo en Bolivia, Samuel Doria Medina, restó relevancia a las protestas convocadas por los seguidores del expresidente Evo Morales, al asegurar que el líder indígena "ya no tiene el apoyo que tenía".

"Ya no es el Evo Morales de antes, ya no tiene la fuerza. Y en los últimos días se han hecho protestas, se han convocados paros, que no tienen apoyo, porque la gente está más preocupada en la situación económica y está decepcionada", dijo en una entrevista con EFE en la ciudad española de Sevilla, donde participa en el Congreso del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI).

"Ya no tiene apoyo. Ya no tiene el apoyo que tenía", añadió Doria Medina, para quién los comicios del próximo 17 de agosto "no son una elección más", sino "el fin de un ciclo que ha durado veinte años", durante los que ha gobernado el Movimiento Al Socialismo.

Doria Medina (La Paz, 1958) es líder del partido Unidad Nacional (UN), que define como socialdemócrata y que de hecho forma parte de la Internacional Socialista, y encabeza una coalición que incorpora otros de centro derecha, como Creemos, del gobernador opositor de la región oriental de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y Comunidad Ciudadana (CC), del expresidente Carlos Mesa (2003–2005).

Sin embargo, finalmente el expresidente boliviano Jorge Tuto Quiroga decidió separarse de sus entonces aliados para presentarse solo a la Presidencia con la alianza Libre.

"Nosotros seguimos trabajando por la unidad, pero también estamos conscientes de que ahora ha llegado la hora en que la población sea la que defina esa unidad mediante el voto útil", dijo Doria Medina, que ha definido el bloque opositor como "una alianza verdaderamente nacional", no de una parte del país, "sino todo Bolivia".

"Hay otros candidatos como el expresidente Quiroga, que tiene fundamentalmente fuerza en Santa Cruz, o el alcalde de Cochabamba, que tiene apoyo en Cochabamba. Conforme vaya avanzando la campaña, la población va a ir percibiendo quién puede ser el partido que cambie las cosas, gane al MAS y habría una visión de voto útil", añadió.

El también economista, que fue víctima de un secuestro a manos de un grupo armado en 1995 y superviviente de un accidente aéreo en 2005, ya fue candidato a la Presidencia en 2005, 2009 y 2014 y en los comicios generales de 2020 fue candidato vicepresidencial de la entonces mandataria interina Jeanine Áñez, aunque se retiraron a falta de un mes para las elecciones para no dispersar el voto opositor.

Según los resultados de la primera encuesta de intención de voto compartida por el canal privado de televisión Unitel, divulgada este fin de semana, Doria Medina se sitúa en primer lugar, con un 19,1 % de los votos, seguido por Jorge Tuto Quiroga en segundo lugar y el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, disidente del MAS, en tercer lugar.

En su opinión, el próximo 6 de junio, cuando el Tribunal Electoral tiene previsto presentar la lista de candidatos habilitados, la lista definitiva de candidatos se reducirá y "es muy probable" que Rodríguez se quede fuera de la misma.

En la entrevista, Doria Media enumeró entre sus prioridades de Gobierno, en caso de resultar elegido, el control de la inflación y la reducción del déficit público y aseguró que se ha planteado un plazo de 100 días para reordenar la economía, "porque no se puede esperar más".

"Hay que hacerlo rápido", recalcó y destacó, en ese sentido, la experiencia de Javier Milei en Argentina, en lo referente al logro de detener "la sangría" que suponía la inflación, aunque precisó que no comparte todo lo que hace el mandatario argentino.

Bolivia cuenta con un déficit superior al 10 % del PIB, "ocasionado fundamentalmente en la subvención de la gasolina y al diésel", que, a su juicio, "ya no tiene sentido" mantenerla.

"Gran parte de este combustible se va a los países vecinos de contrabando", dijo el candidato, que abogó por "cortar esa sangría porque son miles de millones de dólares que se desperdician cada año", añadió.

También anunció su intención de cerrar empresas públicas que solo generan pérdidas y reducir la plantilla de personal del Estado.

La reducción del déficit permitirá, añadió, aprobar compensaciones a los sectores de más bajos ingresos por el incremento del precio del transporte.

Doria Medina, que tendrá como compañero de fórmula al exministro y exfuncionario del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) José Luis Lupo como candidato a la Vicepresidencia, hizo hincapié en la necesidad de que Bolivia se abra al mundo y tenga relaciones con todo el mundo, fundamentalmente con Europa, Estados Unidos y Asia. EFE

