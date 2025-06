Fernando Alonso: "Esa décima para ser séptimos nos la tenemos que ganar en las próximas carreras"

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin), que saldrá décimo en el Gran Premio de España, ha asegurado que han sido "un poco conservadores" en la Q1 y la Q2 con los neumáticos y que se eso les ha "penalizado" en Q3, y ha afirmado que "esa décima" que les ha separado de ser séptimos u octavos se la tienen que "ganar en las próximas carreras".

"Estoy muy bien, estoy muy contento de haber hecho hasta ahora un buen 'finde', de estar siempre entre los diez primeros y ahora, estar en la Q3. Creo que es la tercera vez consecutiva: Imola, Mónaco y Barcelona. Desde Miami, que seguramente fue el punto más bajo y que éramos el décimo coche, hemos dado pasos adelante, somos más competitivos y me divierto más", señaló en declaraciones a DAZN.

Sobre el domingo, cree que será "una carrera difícil en cuanto a gestión de los neumáticos". "Tenemos coches rápidos por detrás, Albon sobre todo, que es undécimo, con más juegos de neumáticos que no han llegado a la Q3. No espero una carrera fácil, pero vamos a darlo todo. La afición nos ha dado un empujón en todas las sesiones y, ¿por qué no va a ser lo mismo mañana?", deseó.

Por otra parte, el asturiano reconoció que ha dado "el máximo en todas las sesiones y ahora en la crono, también". "Han salido buenas vueltas. Hemos sido quizás un poco conservadores en Q1 y en Q2, porque hemos utilizado dos juegos de neumáticos cuando parecía que no hacía falta, porque la primera vuelta ya era suficiente. Eso nos ha penalizado un poco en la Q3, donde solo teníamos un intento", indicó.

"Pero aparte de eso, aunque tuviésemos solo un intento, salió bien la vuelta, no tuve tráfico, no perdí en casi ninguna curva, y este es el potencial del coche. Está todo muy cerca, en una décima podías estar séptimo, octavo, pero esa décima nos la tenemos que ganar en las próximas carreras", añadió.

Respecto a la estrategia de neumáticos, el bicampeón del mundo recordó que "son los mismos que el año pasado", por lo que no cree que haya "mucha variación". "Habrá que estar atentos a cualquier tráfico que tengamos delante, a cualquier degradación excesiva, que a veces te sorprende a mitad de carrera y no puedes estar tres o cuatro vueltas con esa degradación porque te pasan muchos coches. La salida también será importante, salimos en mitad de la parrilla y habrá mucha acción. Hay que intentar evitar cualquier percance", subrayó.

También fue claro a la hora de responder a si la décima era la mejor posición a la que podía aspirar este sábado. "Yo creo que sí, estoy conforme con el décimo puesto. Entrar en la Q3 sabíamos que iba a ser ya una misión importante, lo conseguimos, y luego en la Q3 ojalá hubiésemos podido ganar alguna posición, pero estamos ahí en menos de una décima con tres coches; nos ha tocado ser el tercero de esos tres, pero a día de hoy no somos tan rápidos como para merecer más. Tenemos que ganárnoslo en las próximas carreras", expresó.

Por último, Alonso explicó que los McLaren "son los grandes dominadores" y que todos necesitan mejorar. "Ya el año pasado fueron muy fuertes y este año también lo son. En estos circuitos donde calentamos mucho los neumáticos parece que tienen aún más ventaja, así que son el equipo referencia y tenemos que aprender de ellos e intentar llegar a su nivel", finalizó.