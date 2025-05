Una madre con cuatro hijos gana el peculiar concurso 'La madre panza' en Nicaragua

Managua, 30 may (EFE).- Eveling Reyes, una nicaragüense de 28 años, con siete meses de embarazo y cuatro hijos, ganó este viernes en Nicaragua el peculiar concurso 'La madre panza', celebrado por el Día de la Madre y en el que participaron 14 mujeres embarazadas.

Con una barriga de 57 centímetros de longitud —medida verticalmente desde el esternón hasta el pubis— Reyes se alzó con el primer lugar entre 14 participantes de distintos departamentos del país.

La joven madre, que espera su quinto hijo, recibió premios como electrodomésticos, dinero en efectivo y una variedad de productos para bebé.

El concurso, el vigésimo segundo, es organizado en Managua por la emisora La Nueva Radio Ya y se celebra cada año con motivo del Día de la Madre Nicaragüense, que se conmemora el 30 de mayo y es un feriado obligatorio en el país.

"No me lo esperaba (ganar), pero le pedí a Dios para que me pudiera bendecir”, dijo emocionada a EFE la ganadora, que no se sentía preparada para recibir a un nuevo miembro en la familia, pero que ahora celebra con gratitud y sorpresa este nuevo capítulo.

El segundo lugar fue para María Cantillano, de 26 años y con 50 centímetros de barriga. Natural de Managua y embarazada de su tercer hijo, María agradeció la experiencia, y le pareció ”genial y maravilloso, una actividad muy buena", afirmó Cantillano.

El tercer lugar lo ocupó Joelia Maltez, de 34 años, con una medida abdominal de 49 centímetros.

El concurso, que se celebra desde hace 22 años fue realizado en las instalaciones de la Academia Nicaragüense de la Danza, en la avenida universitaria, y estuvo amenizado por agrupaciones musicales locales.

Además, cientos de personas asistieron al evento que también incluyó dinámicas adicionales, como el concurso de la “chancla voladora”, donde madres del público intentaban acertar un blanco con una sandalia para ganar premios.

El evento ha beneficiado a más de 100 madres a lo largo de su historia, muchas de ellas de escasos recursos, explicó a EFE la periodista Cristhian Medina, organizadora y parte del equipo directivo del concurso.

Las ganadoras de los primeros tres lugares recibieron refrigeradoras, cocinas, cunas y hasta 300 dólares en efectivo, así como paquetes completos para el cuidado del bebé. En total, se entregaron 15 premios a los primeros tres lugares.

Aunque este año no se rompió el récord histórico del concurso —establecido en 2015 con una panza de 63 centímetros—, la edición 2025 reafirmó su lugar como uno de los eventos más curiosos realizados por esa emisora.

El año pasado, la ganadora fue Ana del Pilar Peña Jarquín, de 34 años y con 32 semanas de embarazo, quien alcanzó una medida de 55 centímetros.

El Día de la Madre en Nicaragua, que se celebra cada 30 de mayo, es una fecha significativa en el país centroamericano, donde las familias suelen estar encabezadas por mujeres.

Desde 2022, esta fecha es reconocida como feriado obligatorio con derecho a descanso y salario para los trabajadores del sector público y privado.