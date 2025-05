Trump elimina US$3.700 millones en subsidios a proyectos de energía limpia

(Bloomberg) -- El Departamento de Energía está cancelando alrededor de US$3.700 millones en ayudas gubernamentales para proyectos de energía limpia que, según dijo, no justifican que la administración Trump continue dándoles apoyo.

La agencia afirmó que la medida se tomó después de determinar que los proyectos “no contribuían a satisfacer las necesidades energéticas de los estadounidenses, no eran económicamente viables y no generarían un rendimiento positivo de la inversión de los contribuyentes”.

Dieciséis de los 24 proyectos fueron adjudicados durante la administración Biden entre el día de las elecciones y la toma de posesión del presidente Donald Trump, el 20 de enero, según informó el departamento en un comunicado.

Entre las subvenciones canceladas se encuentran US$331 millones a Exxon Mobil Corp. para un proyecto de hidrógeno en su refinería de Baytown, Texas; US$170 millones a Kraft Heinz Co. para una serie de iniciativas de energía limpia; y US$500 millones a Heidelberg Materials AG para un proyecto de cemento con bajas emisiones de carbono, según una lista facilitada por el Departamento de Energía.

El anuncio se produce aproximadamente dos semanas después de que el Departamento de Energía decidiera auditar más de US$15.000 millones en subvenciones y otras ayudas otorgadas por la administración Biden para redes eléctricas y tecnologías energéticas. En virtud de una política de auditoría anunciada el 15 de mayo, el departamento exigió a los beneficiarios cumplir rápidamente con las solicitudes de información o arriesgarse a cancelaciones.

También sigue a una propuesta interna para cerrar la oficina de energía limpia, dotada de US$27.000 millones. Bajo el mandato de Joe Biden, esta oficina financió proyectos de hidrógeno, captura de carbono y almacenamiento de baterías.

Según ese plan, se eliminarían miles de millones en fondos para centros de hidrógeno, así como para iniciativas de captura directa de aire, como la de Occidental Petroleum Corp., que fue seleccionada para recibir hasta US$1.200 millones.

Otras subvenciones canceladas incluyen US$375 millones a Eastman Chemical Co. para un proyecto de reciclaje molecular en Longview, Texas; y US$270 millones a una filial de Calpine Corp. para un proyecto de captura de carbono en las instalaciones de Exxon en Baytown. Además, se eliminaron otros US$270 millones a Sutter CCUS, filial de Calpine, para una iniciativa de captura de carbono cerca de Yuba City, California.

“Mientras que la administración anterior no llevó a cabo una revisión financiera exhaustiva antes de firmar la entrega de miles de millones de dólares de los contribuyentes, la administración Trump está haciendo todo lo posible para garantizar que se utilice el dinero de los contribuyentes para reforzar nuestra seguridad nacional, impulsar fuentes de energía asequibles y fiables, y promover proyectos que generen el mayor rendimiento posible de la inversión”, afirmó el secretario de Energía, Chris Wright, en el comunicado.

