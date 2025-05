Miguel Méndez: "No me gustaría encontrarme a Grecia y a Italia en los cruces del Eurobasket"

El seleccionador nacional femenino de baloncesto, Miguel Méndez, celebró el nivel que se va a encontrar este fin de semana en el 'Torneo Illes Balears', preparatorio para el Eurobasket del próximo mes y donde se va a medir a Grecia e Italia, dos rivales a los que no quiere ver "en los cruces" del campeonato continental y ante los que buscará principalmente

"Son partidos de preparación, es un muy buen torneo, contra dos equipos a los que no me gustaría encontrarme en los cruces del campeonato, pero que son dos buenos equipos", expresó Méndez a los medios tras el último entrenamiento previo al primer torneo amistoso.

El técnico gallego recordó que su primer rival en la preparación, Grecia, cuenta "con dos jugadoras interiores de lo mejor de Europa, una de las mejores parejas interiores" como son Mariella Fasoula y Artemis Spanou. "Nos costará mucho defenderlas. Ya tuvimos a Grecia en el último Europeo, en uno de los cruces y nos hizo sufrir mucho", resaltó.

De Italia, frente a la que jugarán el domingo, detalló que "es un equipo muy joven con una línea exterior muy potente". "Es una selección muy aguerrida, con jugadoras interiores de equipos de Euroliga", advirtió el seleccionador.

Por ello, considera positivo este torneo, aunque, "a nivel competitivo", puede que les llegue "quizá un 'poquito' pronto" por cómo está su equipo. "Queremos primero ver cómo estamos y ver qué tenemos que quitar y poner de cara a lo táctico. Pero cuando nos ponemos esta camiseta queremos también jugar para ganar, por supuesto, aunque sea un objetivo, en este caso, secundario", sentenció.

Junto a Méndez, estuvo la pívot Awa Fam, que confesó que se siente "afortunada y contenta" por estar en la lista inicial para jugar este Eurobasket. "Siempre he dicho que esto para mí es un sueño, vestir esta camiseta y poder competir cualquier cosa", indicó.

"Pero sí que es verdad que es una responsabilidad distinta y al final nunca olvido la que tengo y que esto es algo nuevo para mí y algo importante. Entonces eso también hace que intente pensar un poco en todo lo que puedo dar o lo que no puedo dar, pero estoy contenta, intento dar lo mejor de mí y demostrar que de verdad quiero estar aquí, poco a poco, demostrándoselo también a mis compañeras y a los entrenadores", añadió.

La jugadora del Valencia Basket no ve un problema que haya muchas jóvenes como ella. "Yo creo que van a ver a niñas con ganas de comernos todo. Creo que somos un equipo dividido, con muchas jóvenes, pero también están ahí tres o cuatro veteranas. La gente va a ver una España que tiene ganas de comerse todo, de competir contra cualquier equipo, una España que se vea desde la grada cómo disfrutamos de este deporte que es lo que nos gusta", remarcó.

En cuanto a la posibilidad de estar en el Eurobasket, intenta aparcarlo de su cabeza. "Intento creérmelo, pero a la vez no. Hasta que no llegue el momento, si llega, va a ser como esos nervios de ver si es verdad, si llega y todo sale bien. No lo pienso, pero no me lo creo aún, la verdad. Estoy emocionada, sin ninguna duda, y voy a intentar disfrutarlo si pasa", zanjó.