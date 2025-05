John Fogerty lanzará nuevas grabaciones de canciones de Creedence Clearwater Revival

Los Ángeles (EE.UU.), 29 may (EFE).- John Fogerty, vocalista y líder de Creedence Clearwater Revival, lanzará un disco con nuevas grabaciones de canciones legendarias de la banda.

El álbum titulado 'Legacy: The Creedence Clearwater Revival Years' recoge 20 temas entre los que se encuentran 'Proud Mary', 'Have You Ever Seen the Rain' o 'Fortunate Son' y será lanzado el 22 de agosto a través de la compañía discográfica Concord.

De acuerdo con el medio especializado Variety, el anuncio describe el álbum como una celebración del catálogo icónico de Fogerty con "nuevas versiones de la música que sigue definiendo el rock estadounidense, grabadas con energía renovada y un profundo sentido de propósito al celebrar su 80 cumpleaños".

El miércoles, el músico considerado uno de los mejores artistas de rock de la historia, avanzó el lanzamiento del álbum en un concierto en Nueva York.

"Durante la mayor parte de mi vida, no fui dueño de las canciones que compuse... Recuperarlas lo cambia todo. 'Legacy' es mi forma de celebrarlo: interpretar estas canciones a mi manera, con la gente que quiero", expresó desde el escenario del Teatro Beacon.

La movida de Fogerty es similar a la que llevó a cabo Taylor Swift para recuperar los derechos de su música al regrabar cuatro de sus primeros seis álbumes como respuesta a la adquisición de los derechos de esos álbumes por parte de Scooter Braun en 2019.

Otros artistas han seguido esta medida de la estrella pop, como el cantante Bryan Adams quien ha regrabado algunos de sus temas más destacados después de que su anterior discográfica, Universal Music, se negara a devolverle los derechos de sus grabaciones originales.​ EFE

