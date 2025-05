Elsa Pataky, espectacular, sorprende en su regreso a España con su sorprendente confesión sobre su matrimonio

Impresionante, Elsa Pataky ha vuelto a arrasar en su regreso a España. La actriz, afincada desde hace años en Australia con Chris Hemsworth y sus tres hijos, India Rose, Tristan y Sasha, ha vuelto a nuestro país para presentar su nuevo proyecto, una miniserie llamada 'Matices', un thriller psicológico que protagoniza junto a Maxi Iglesias, Juana Acosta o Miriam Giovanelli, y en la que da vida a una psiquiatra que promete dar mucho que hablar.

Una reaparición triunfante en la que ha acaparado todos los flashes con un ajustado diseño con escote cruzado en color burdeos cuajado de brillos en clave ochentera, sandalias de taconazo y un favorecedor semirecogido con tupé, y en la que ha vuelto a ganarse a las cámaras con su simpatía y su naturalidad a la hora de hablar de su vida familiar y de su pasión por España, a donde regresa siempre que tiene ocasión.

"Para mí volver a trabajar en español y con compañeros españoles... hablar más de una hora en español y tener sobremesas y disfrutar de ellos... Estar aquí ha sido una experiencia inolvidable" ha revelado con una gran sonrisa. Y es que como ha confesado divertida, "echo mucho de menos España. España está en mi corazón, y echo de menos la comida, la gente, el tiempo, las terrazas, el jamón... lo único que exijo, que tampoco es tanto, es que todos los caterings tienen que tener jamón, que en Australia es imposible de conseguir".

"La sensación en un principio para mí de estar lejos de mi hogar me asustaba. Y bueno, me ha costado, lo que pasa que vivo en un sitio bonito y creo que es un paraíso para mis hijos, para crecer y era lo que a mí, desde pequeñita, yo me encanta Madrid y he vivido en ciudad, pero soy una mujer que me encanta la naturaleza y estar fuera y disfrutar del mar" explica, dejando claro que aunque extraña mucho España, está feliz con la vida que lleva en Australia con su marido y sus pequeños.

Como asegura, viaja a nuestro país con su familia siempre que puede, ya que a sus hijos "les encanta venir, les encanta la comida española, les encanta oír español, les encanta... se sienten orgullosos de hablar español también".

Sin embargo, desvela que "por el momento" su lugar está en el país natal de Chris y no se plantean mudarse a Madrid, aunque adelanta que no le importaría "pasar temporadas, y si hace falta largas, largas también", en España.

Elsa ha aprovechado su regreso para visitar 'El Hormiguero', donde se ha sincerado con Pablo Motos y ha contado el acuerdo al que llegó con el protagonista de 'Thor' cuando se conocieron y que, por circunstancias de la vida, no han podido cumplir: "Nos prometimos que estaríamos separados dos, tres semanas como máximo. Pero hemos estado dos meses sin vernos", ha desvelado, reconociendo que ahora que sus hijos ya no son tan pequeños no quieren moverse de su ambiente en Australia, donde tienen su colegio, a sus amigos, y donde están felices.

En 'Matices' se habla de la importancia de la salud mental. Un asunto sobre el que se ha pronunciado la actriz, apuntando que "es importante que salga a la luz y que seamos capaces de cada uno expresarnos y de no tener miedo de decir estoy con un terapeuta porque tengo mi propia herida, ¿no? Que tenemos esas heridas desde pequeños y que están sin curar o que están curadas pero con cicatriz- Entonces para mí yo creo que el acudir a un terapeuta es como deberíamos ir como al médico".

"Es importantísimo. A mí me encanta estar con mi terapeuta, me encanta hablar con él y en cada situación que he podido y que me he sentido un poco agobiada o incluso triste o cualquier ansiosa, tienes que hacerlo" ha expresado, confesando que sin duda "la mejor terapia" para su felicidad son Chris y sus hijos.