Samsung lanza el programa beta de One UI 8

Samsung ha colaborado con Google en One UI 8 para que sea una de las primeras plataformas de interfaz de usuario en adoptar Android 16 y ofrecer 'software' inteligente que incorpora un agente de IA multimodal diseñado para todo tipo de dispositivos Galaxy.

One UI 8, basado en Android 16, debutará en los nuevos dispositivos plegables de Samsung este verano y se irá expandiendo gradualmente a más dispositivos Galaxy.

Antes de su llegada, la compañía ha anunciado el programa beta que permite acceder a sus novedades, y que está disponible para la serie Galaxy S25 en Estados Unidos, Alemania, Corea y Reino Unido a través de la aplicación Samsung Members.

La interfaz de usuario de Samsung, diseñada para "ayudar a los dispositivos Galaxy a simplificar las rutinas diarias y mejorar la productividad y la comodidad", y de la mano de Google, ofrecerá "una experiencia móvil enriquecida y más personalizada con la última actualización de Android", como ha informado la compañía surcoreana en una nota de prensa.

La personalización arranca con la inteligencia artificial, ya que esta tecnología aprenderá del usuario para conocer el contexto de sus acciones y ofrecer sugerencias personalizadas y proactivas, gracias también a una comunicación natural, impulsada por la multimodalidad inteligente. Funciones como 'Now bar' y 'Now brief' también ofrecen información y sugerencias personalizadas a través de información creada a partir de IA.

Samsung ha destacado que utiliza Knox Vault para proteger los datos de los usuarios con la IA, ya que combina un procesador seguro dedicado con una memoria segura para aislar los datos sensibles e impedir el acceso de terceros a ellos. Asimismo, la nueva interfaz de usuario incluye ajustes que permiten al usuario elegir si quiere procesar los datos solo en el dispositivo.

One UI 8 es compatible con Auracast, la tecnología de transmisión de audio basada en Bluetooth LE Audio, y con el soporte habilitado para QR y NFC -accesible en Samsung Account-, se agilizar la atención al cliente en los centros de reparación.

A estas novedades se unen la aplicación 'Recordatorios' permite gestionar los recordatorios, añadir nuevos con la voz en manos libres y compartirlos como una lista de tareas pendientes con amigos y familiares, también con Quick Share mejorado.