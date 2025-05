El presidente del Grupo SIX, dueño de la Bolsa española, dejará el cargo en 2026

Ginebra, 28 may (EFE).- El presidente del Consejo de Administración del Grupo SIX, Thomas Wellauer, anunció este miércoles que no se presentará a la reelección en 2026, por lo que dejará el próximo año su puesto al frente de la compañía, que en 2020 adquirió Bolsas y Mercados Españoles (BME).

Wellauer ha presidido SIX desde ese año y la compañía se ha consolidado en este periodo como una de las principales gestoras europeas de mercados financieros, destacó la firma en un comunicado.

"Tras haber cumplido objetivos importantes, ha llegado el momento de preparar el terreno para una transición fluida de la presidencia", subrayó Wellauer.

El 1 de enero de este año asumió la posición de consejero delegado de la firma Bjørn Sibbern, en sustitución de Jos Dijsselhof. EFE