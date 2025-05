Medvedev no consuma la remontada y cae ante Norrie

París, 26 may (EFE).- Al ruso Daniil Medvedev no se le da bien París, donde mantiene una pelea con la tierra batida y un público hostil al que no ha sabido conquistar a base de años, y dejó una prueba más de ello este martes al caer derrotado en primera ronda por el británico Cameron Norrie, por 7-5, 6-3, 4-6, 1-6 y 7-5, en casi cuatro horas.

Navegó el moscovita contra corriente durante buena parte del duelo ante el actual número 81 del mundo ex top-10, fue capaz de igualar a 2 sets un partido en el que iba dos abajo, se colocó con ventaja en el quinto, en el dispuso de servicio a su favor para cerrar el duelo.

Pero se le encogió el brazo en el momento decisivo y ya no fue capaz de reengancharse al duelo, que derivó del lado del británico de 29 años.

Otro jugador que no tiene una historia de amor con la tierra batida, en cuyo Grand Slam nunca ha encadenado dos triunfos, algo que tratará de hacer ahora contra el argentino Federico Gómez, que venció al estadounidense Aleksandar Kovacevic, por 4-6, 6-4, 6-4 y 6-1.

Medvedev, cabeza de serie número 11, firmó otra página oscura en Roland Garros, un torneo en el que el ex número 1 tardó cinco temporadas en superar la primera ronda y donde su techo está en los cuartos de final de 2021, donde fue frenado por el griego Stefanos Tsitsipas.

En 2023 se marchó también en cinco sets contra el brasileño Thiago Seyboth Wild, que era 172 del mundo, y el año pasado las superó con dificultad en cuatro frente al alemán Dominic Koepfer, 65 del mundo, antes de inclinarse en octavos frente al australiano Alex de Minaur.

En el camino, ha dejado algunos rifirrafes con el público, que no le tiene en alta estima pese a que está entrenado por el francés Gilles Cervara.

El ruso no atraviesa su mejor momento. Eliminado también de entrada en el Abierto de Australia, su último torneo data de 2023 y no parece reencontrar el camino del éxito. EFE