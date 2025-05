José Ortega Cano, su indirecta a Ana María Aldón en su peor momento: "Tengo todo lo que podría imaginar"

Mientras Ana María Aldón ha reconocido que no está atravesando por su mejor momento anímico y -tras protagonizar un tenso cruce de declaraciones con Gloria Camila y sincerarse sobre lo que sufrió durante su relación con José Ortega Cano- ha decidido retirarse del foco mediático y dejar su puesto de colaboradora en 'Fiesta' para volver a ser ella misma, el torero está atravesando una de las etapas más dulces de su vida.

Y así lo ha confesado en la presentación de la corrida de toros 'in memoriam' del ganadero Victorino Martín que se ha celebrado este lunes en la plaza de toros de Las Ventas, en la que el viudo de Rocío Jurado ha tenido un papel destacado al ser el único que ha indultado a un morlaco de la ganadería de Victorino en el coso madrileño.

"Tengo todas las cosas que yo podría imaginar" ha revelado orgulloso, confesando que a pesar de que ha tenido "tardes muy duras" -tanto en su profesión como en todo lo demás- "ahora aquí estoy. La vida misma, pues ha sido.... Hace que yo esté con un niño con 12 años, una maravilla de niño, con mi familia, Gloria, José Fernando que está muy bien, todos...". "Estoy estupendamente, muy contento" ha añadido, desmarcándose del complicado momento que vive Ana María.

Tanto es así que, aunque ha asegurado que por ahora no se plantea escribir sus memorias siguiendo los pasos de otros rostros conocidos como Bárbara Rey, sí reconoce que está valorando la posibilidad de plasmar su vida en una docuserie: "Yo creo que sí, que llegará el momento. Llegará el momento porque, lógicamente, no es solamente ya el indulto, solamente que para mí es una maravilla de que me hayan dado ese pedigrí. Pero yo estoy muy feliz, muy feliz de mi vida y muy feliz porque estoy muy tranquilo".

"Tras la tempestad llega la calma y estoy totalmente calmado, muy contento de todo lo que se va sucediendo a lo largo de mi vida" confiesa, dejando claro que en nada le han afectado las recientes declaraciones de la diseñadora y de su hija, Gema Aldón, sobre él y sobre lo complicado que fue pertenecer a la familia Ortega Cano.

Sin embargo, eso no quiere decir que no se preocupe por Ana María, ya que confirmando que su relación es "cordial" por el hijo que tienen en común -del que habla maravillas, asegurando que tiene tanto talento para el fútbol como para el torero-, asegura que "le deseo lo mejor" a su exmujer.