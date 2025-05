Jefe DD.HH. de la ONU: Israel viola en Gaza los principios fundamentales de la humanidad

Viena, 27 may (EFE).- Las actuales acciones del ejército israelí en la Franja de Gaza no están cubiertas por el derecho internacional a la autodefensa de Israel y no respetan los principios fundamentales de la humanidad, consideró este martes el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk.

"Está claro que Israel puede y debe defender a su población", afirmó Türk en declaraciones a la radio pública austríaca ORF, aludiendo al ataque terrorista perpetrado el 7 de octubre de 2023 por el grupo yihadista palestino Hamás contra Israel, con unas 1.100 personas asesinadas y 251 secuestradas.

Israel reaccionó con una masiva ofensiva militar que aún continúa y que ha matado a unas 54.000 personas, en su mayoría palestinos civiles, y que se ha recrudecido en las últimas semanas.

Según Türk, lo que está haciendo Israel actualmente ya no es justificable por el derecho a la autodefensa.

"En cuánto se llevan a cabo acciones militares rigen las leyes internacionales de guerra, que son vinculantes también para Israel, pero lo que vemos en los últimos meses no tiene ya nada que ver con el respeto a los principios fundamentales de la humanidad", aseguró el diplomático austríaco.

"Ya no encuentro más palabras" para describir la "catastrófica" situación que vive la población civil gazatí, sometida a repetidos desplazamientos forzosos y sin ayuda humanitaria desde hace ocho semanas, pues lo poco que ha llegado en los últimos días está lejos de los volúmenes que se necesitan, señaló.

Además, añadió, ante el hecho de que ahora cerca del 80 por ciento de la Franja de Gaza es territorio militar en el que no se permite permanecer a ninguna persona, "hay que hablar de una expulsión forzosa, que es altamente preocupante".

Jurista de formación, el alto comisionado, que tiene previsto reunirse hoy en Viena con miembros del Gobierno y del Parlamento austríacos, considera que los países "amigos" de Israel, como Austria, deben presionar el Ejecutivo encabezado por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, para que cumpla con el derecho internacional.

Türk ya había pedido a mediados de este mes una mayor acción por parte de la comunidad internacional para detener la actual ofensiva israelí, al considerarla "equiparable a una limpieza étnica".

"Tras la destrucción metódica de barrios enteros y la negación de asistencia humanitaria parece haber un intento de provocar un cambio demográfico permanente en Gaza, en desafío al derecho internacional", declaró entonces Türk en un comunicado. EFE