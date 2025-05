Xabi Alonso llega a Madrid con su mujer, Nagore Aramburu, para ser presentado como nuevo técnico del Real Madrid

Tras la emocionante despedida de Carlo Ancelotti del Santiago Bernabéu este sábado después de una etapa brillante e irrepetible donde lo ha ganado absolutamente todo, el Real Madrid ha hecho oficial lo que se había convertido en un secreto a voces en las últimas semanas al confirmarse la salida del técnico italiano: el fichaje de Xabi Alonso como nuevo entrenador del club blanco para las próximas tres temporadas.

Después de consagrarse en el Bayern Leverkusen alemán -club en el que logró la Bundesliga, la Copa y la Supercopa el año pasado-, el de Tolosa regresa a la que fue su casa entre 2009 y 2014, aunque esta vez para ponerse al frente del banquillo del equipo merengue, con el que será presentado este lunes a las 12.30 en un acto que tendrá lugar en la Ciudad del Real Madrid.

Una nueva e ilusionante etapa en la que vivirá en la que fue su casa en una de las mejores zonas de la capital -que nunca se planteó vender al abandonar la ciudad para iniciar su carrera como entrenador- y en la que estará arropado por su mujer desde 2009, Nagore Aramburu, y sus tres hijos, Jon (16) -que sigue los pasos de su padre como futbolista-, Anne (14), y la benjamina de la familia, Emma (12).

Horas después de que el Real Madrid anunciase a través de un comunicado oficial su fichaje, Xabi llegaba a su residencia acompañado por su pareja, portando una maleta pequeña que deja entrever que esperarán a que sus niños terminen el curso escolar para hacer la mudanza al que será de nuevo su hogar tras tres años residiendo en Alemania.

Tranquilo aunque sin hacer declaraciones sobre su regreso al club blanco como entrenador, y como si los años no pasasen por él, el exfutbolista, de 43 años, ha lucido un look casual compuesto por pantalones vaqueros, una sencilla camiseta de algodón blanca y gafas de sol, mientras Nagore -que ha preferido no posar ante las cámaras que les aguardaban a las puertas de su casa- ha derrochado estilo con un total look black con top de escote asimétrico y pantalón fluido, que ha combinado con cinturón dorado y bolso de piel negro.