Badosa: "Mirar la placa de Nadal me ha inspirado"

París, 26 may (EFE).- Paula Badosa logró remontar el set que dejó escapar contra la japonesa Naomi Osaka en su primer partido este año en Roland Garros, una fuerza mental que achacó en parte a la placa que el domingo fue descubierta en la central de Roland Garros con la huella de Rafa Nadal, catorce veces ganador en ese torneo.

"He perdido el primer set sin jugar mal, pero ella también ha estado muy bien. En ese momento he mirado la placa y me he dicho que tenía que seguir los pasos de Rafa. No es la primera vez que me viene a la cabeza, es alguien que tengo como ejemplo por lo consistente que era", aseguró la española, que se impuso por 6-7(1), 6-1 y 6-4.

"Me he dicho: 'si quiere ganarme, tendrá que estar tres horas en la pista'. Ni siquiera sabía si yo podía aguantar tanto, pero esa ha sido mi mentalidad", insistió.

Roland Garros desveló este domingo una placa con la huella de Nadal durante el homenaje que rindió al catorce veces ganador, una inscripción que quedará de forma permanente en la pista central, escenario del duelo entre Badosa y Osaka.

"No me perdí ni un detalle, fue un momento muy emotivo, me pareció brutal, era lo mínimo que merecía. Vi también la que le hicieron en España, la de Málaga, y fue decepcionante. Creo que esta sí es la que se merece Rafa", indicó.

Badosa destacó "el legado" que deja Nadal, que queda bien reflejado a su juicio en la placa de la central.

La jugadora, que este año ha superado una lesión en la espalda que le ha mantenido tres meses alejada de las pistas, indicó que no sintió dolor, pero reconoció que todavía le falta rodaje de minutos.

"Me ha sorprendido porque he aguantado una intensidad bastante alta. Tengo que ver cómo me levanto mañana, pero el dolor de la espalda está bien ahora", señaló. EFE