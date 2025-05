Fernando Alonso: "El motor no estaba bien preparado"

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) ha asegurado que la rotura de su motor durante el Gran Premio de Mónaco "no" ha sido "mala suerte", sino que se debe a que "no" estaba "bien preparado", y ha explicado que tratará de seguir haciendo "vueltas perfectas" los sábados para intentar puntuar los domingos.

"No sé aún lo que pasó, solo notaba que no tenía batería, así que hice desde la vuelta 15 toda la carrera con 160 CV menos. Aquí en Mónaco, afortunadamente, el motor no contaba tanto y mantenía los tiempos más o menos a raya. Incluso así, con 160 CV menos, soñaba con acabar sexto. En lo personal, ha sido muy buen fin de semana, las vueltas creo que fueron perfectas y en carrera iba empujando como si fuese la crono, sin la parte eléctrica. Al final llegó la rotura y otro abandono", señaló en declaraciones a DAZN.

Sin embargo, recalcó que no se debió a mala suerte, sino a una mala preparación del motor. "No es mala suerte, no es que haya caído un meteorito y nos haya entrado en el motor. Se ha roto el motor porque el motor no estaba bien. Hoy no es la suerte, el motor no estaba preparado. No sé muy bien el problema, pero hay seis o siete motores Mercedes en la pista y se ha roto el mío, así que el mío no estaba preparado bien", indicó.

Ahora, el asturiano ya piensa en el próximo Gran Premio de España. "En lo personal, lo único que puedo hacer es hacer vueltas perfectas el sábado. Quinto en Imola, sexto aquí, y luego en carrera que salga todo bien. No nos ha salido en Imola, no nos ha salido aquí, yo creo que en España vamos a sufrir de todas maneras", manifestó.

"En Imola hicimos una crono espectacular con la creatividad de poner las medias, y aquí ayer hemos tirado por encima de los límites del confort. En Barcelona, un circuito más tradicional, veremos dónde está nuestro potencial; tenemos ciertas dudas de que podamos estar en Q3 en casa, pero lo intentaremos. Intentaremos hacer otra vuelta perfecta el sábado y otra carrera buena y ojalá lleguen los primeros puntos", añadió.

Así, Alonso cree que las mejoras "hay que verlas en Barcelona". "En Imola pusimos los medios y lo hicimos mejor que los demás, y aquí pusimos otros medios. Las cronos son un poco atípicas, pero no vamos a decaer. Si hubiesen sido otros factores o errores personales, si no estuviese rindiendo bien o me tocase con alguien en la salida, tendría una frustración mayor, porque habría tirado por la borda puntos. Intento entrenarme y motivarme cada día, preparar cada fin de semana como si fuese la lucha por el Mundial aunque no tengamos ni un punto. Mientras rinda al cien por cien, lo demás ya vendrá cuando tenga que venir", concluyó.