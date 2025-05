Envían a prisión a uno de los acusados de participar en crimen de mujer trans en Colombia

Bogotá, 25 may (EFE).- Un juez colombiano envió a prisión a Juan David Echavarría Zapata, alias 'Chuky', acusado de participar en el asesinato de Sara Millerey González, una mujer trans que fue torturada y arrojada el mes pasado a una quebrada en Bello, en el departamento de Antioquia (noroeste).

Así lo informó este domingo la Fiscalía, que detalló en un comunicado que "un grupo de hombres, entre los que estaría alias 'Chucky', retuvo a la víctima, la condujo a una casa, la golpeó y sometió ocasionándole heridas de gravedad en el tórax, los brazos y las piernas", tras lo cual la arrojaron a la quebrada La García.

"El hoy procesado y sus cómplices habrían constreñido a los vecinos del lugar para que no intervinieran. Horas más tarde, familiares de la mujer y personal del cuerpo oficial de bomberos la sacaron del afluente y trasladaron a un centro asistencial de Medellín, donde falleció al día siguiente por la gravedad de las heridas", agregó la información.

Por esa razón, una fiscal imputó a 'Chuky' por los delitos de homicidio agravado y tortura, cargos que no aceptó.

En mayo pasado, un juez también envió a prisión a Juan Camilo Muñoz Gaviria, alias 'Teta', otro de los presuntos responsables del crimen.

El crimen de Sara Millerey González causó gran conmoción en Colombia, tanto por la sevicia con la que fue cometido como por la circulación en redes sociales de un video que mostraba parte de los hechos, lo que fue denunciado por diversas organizaciones, como Caribe Afirmativo, que trabaja por los derechos de personas LGBTIQ+.

"A Sara no solo la mataron. Le quebraron los huesos, la arrojaron a una quebrada y la dejaron morir lentamente en soledad (...) y mientras eso pasaba alguien sacó el celular y grabó, no para ayudar, no para denunciar, no para salvar, grabó para viralizar, para entretener, para hacer del horror un espectáculo", señaló entonces Caribe Afirmativo.

Justamente esa organización informó el pasado 16 de mayo que en 2024 fueron asesinadas 164 personas LGBTIQ+, un incremento del 3,8 % respecto al año anterior, que equivale a una víctima cada dos días y cinco horas. EFE