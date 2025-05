Daniel Diges le manda todo su apoyo a Melody

Tanto se ha hablado de Melody estos días tras su espectacular e impecable actuación en Eurovisión, que muchos rostros conocidos no han dudado en enviarle todo su apoyo y cariño a la artista. El último ha sido Daniel Diges, que aunque vio la gala ha asegurado que "no tengo ni idea" de la polémica que se ha creado.

De la artista ha confesado que "es una pedazo de artista" y que "al final en Eurovisión da igual el puesto". Tanto es así que ha recordado que él quedó "el 15 y yo feliz porque estás ahí en el medio, no molestas a nadie y tampoco quedas mal con nadie. Estás como en un lugar ahí. Al final el regalo de ir a Eurovisión es hacerlo muy bien".

En ese aspecto, el artista entiende que "quedar el tercero o quedar el 23 no significa que vayas a tener más trabajo o menos, no tiene nada que ver", por lo que "tiene que estar muy orgullosa de lo que ha hecho".

Por último, Daniel ha explicado que "hasta que ella no hable" no se pueden sacar conclusiones y que lo único que puede decir es que "lo hizo muy bien y que no se preocupe, que no se coma la cabeza y que siga adelante".